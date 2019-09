Grandi novità in arrivo su Rai YoYo con i nuovissimi episodi di “Pj Masks”, “Mini Cuccioli” e “Il giorno in cui Harry incontrò…”, tre dei cartoni più amati e seguiti da grandi e piccini. Ecco la data di inizio delle nuove puntate e le prime anticipazioni.

Pj Masks, i superpigiamini tornano su Rai YoYo: ecco quando

Da domenica 8 settembre 2019 alle ore 20.25 al via i nuovissimi episodi dei Pj Masks, il cartone animato di successo trasmesso sul canale per ragazzi Rai YoYo. I nuovi episodi andranno in onda dal lunedì alla domenica, fatta eccezione per il sabato.

Protagonisti del cartone sono i “superpigiamini”, tre piccoli errori pronti a nuove fantastiche avventure. Gattoboy, Gufetta e Geco sono pronti a regalare tante nuove emozioni al pubblico dei più piccoli con la nuova stagione che mescola ancora una volta mistero, fantasia ed avventura. I tre protagonisti sono tre bambini qualunque, ma di notte le loro vite cambiano radicalmente. Dopo aver indossato il pigiamino e chiusi gli occhi per la nanna, i tre ragazzini si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco, i supereroi che al chiaro di luna compiono le loro missioni.

Mini Cuccioli, i nuovi episodi su Rai YoYo

In concomitanza con il ritorno dei Pj Masks, un altro cartone da record torna in esclusiva su Rai YoYo. Si tratta dei “Mini Cuccioli” in onda tutti i giorni dalle ore 10.35 con i nuovissimi episodi della stagione “Alla scoperta del mondo”. Protagonisti i mini cuccioli Olly, Cilindro, Portatile, Diva, Pio e Senzanome pronti a nuove avventure e scoperte.

Dopo aver scoperto nella prima stagione il significato della parola emozione e aver risposto nella seconda alle domande più originali dei bambini, è arrivato il momento per i Mini Cuccioli di lanciarsi in una nuova avventura. Questa volta il loro obiettivo è quello di scoprire il mondo che li circonda e tutti i suoi segreti.

Naturalmente la loro casa è il bosco, ma in questa serie i cinque protagonisti sono pronti a spingersi oltre, a superare il bosco per scoprire cosa si nasconde al di là. Una scoperta che li porterà a conoscere una realtà sconosciuta fatta di animali pronti ad accompagnarli alla scoperta delle meraviglie del mondo.

Il giorno in cui Harry incontrò… su Rai YoYo

Oltre ai Pj Masks e i Mini Cuccioli, Rai YoYo è pronta a regalare anche una nuova serie. Si tratta de “Il giorno in cui Harry incontrò…“, la serie con protagonista Henry, un bimbo vivace che ogni giorno conosce un personaggio diverso; si passa dalla luna alla balena, da un pappagallo ad un ruspa.

Una serie di incontri speciali che permetterà al bambino di scoprire il mondo in una visione fantastica. La serie va in onda partire dall’8 settembre, il sabato e la domenica alle 9.05 e alle 16.20, e dal lunedì al venerdì alle 8.45.