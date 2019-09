Grandi novità per i fan dei Gormiti che potranno seguire i nuovissimi episodi della serie italo-spagnola in anteprima su Rai Yo Yo. Ecco tutti gli appuntamenti in tv e alcune anticipazioni!

Gormiti, nuovi episodi su Rai Yo Yo e Rai Gulp

Al via da settembre 2019 i nuovissimi episodi dei Gormiti, il cartone animato italo-spagnolo nato dalla collaborazione di Giochi Preziosi e Planeta Junior. I nuovi episodi dei quattro ragazzi appartenenti alle tribù che popolano il Regno di Gorm arrivano in esclusiva dal 1 settembre tutti i giorni dalle ore 17.50 su Rai Gulp (in replica alle ore 7:45), mentre su Rai Yo Yo saranno trasmessi in prima serata alle ore 21.30.

Considerata una delle serie più amate e seguite dai giovanissimi (e non solo), i Gormiti hanno collezionato record di ascolti con ben 480.000 spettatori a puntata. Numeri importanti per la serie con protagonisti i quattro ragazzi appartenenti alla tribù del regno di Gom che, durante i nuovi episodi, si troveranno a vivere una delle avventure più belle della loro vita: il ritorno dei Gormiti.

Gormiti, i protagonisti e la sigla

I giovani eroi del Fuoco, del Ghiaccio, del Vento e della Roccia saranno guidati da Ao-Ki, la ragazza magica dotata dei poteri della Luce, verso i Gormiti. Un viaggio – avventura che vedrà i quattro ragazzi trasformarsi in Heralds, ossia dei messaggeri dotati del potere di evocare i guerrieri per proteggere il mondo dall’attacco dei Darkans. Una battaglia che si preannuncia difficile, ma imperdibile per tutti i fan della serie animata italo-spagnola con i quattro personaggi chiamati anche ad affrontare una sfida personale: superare i propri limiti, le proprie differenze per cercare di far squadra e vincere così il duello finale contro i terribili Darkans. Ci riusciranno?

Per scoprirlo non resta altro da fare che seguire le nuove avventure dei Gormiti composte da 52 episodi disponibili su Rai Gulp, Rai Yo Yo, manche su su RaiPlay (www.raiplay.it) e sull’APP RaiPlay YoYo.

La sigla della serie si chiama “Gormiti The Legend Is Back” ed è cantata da Giorgio Vanni.

L’appuntamento con i nuovi episodi è tutti i giorni dalle ore 17.50 su Rai Gulp (in replica alle ore 7:45), mentre su Rai Yo Yo in prima serata alle ore 21.30.