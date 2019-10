Gabriele Bonci torna con Pizza Hero 2 – La sfida dei forni sul canale Nove con dieci nuove puntate alla ricerca dei migliori fornai d’Italia. Ecco la data di inizio della seconda stagione del cooking show in partenza sul canale Nove.

Pizza Hero con Bonci, la seconda edizione sul NOVE

Al via da domenica 27 ottobre 2019 alle ore 21.25 la seconda edizione di “Pizza Hero – La sfida dei forni“, il programma con protagonista Gabriele Bonci. Dopo il grandissimo successo della prima edizione, il re della pizza è pronto a ripartire con dieci nuove puntate alla ricerca dei migliori fornai del nostro Paese.

Rispetto alla prima edizione cambia poco. Durante ogni puntata Gabriele Bonci farà visita ad una città dove dovrà scegliere 3 piccoli panifici tra i tantissimi che hanno scritto per richiedere il suo aiuto. Tra questi 3 panifici solo due avranno la possibilità di accedere alla fase finale di gioco: un duello notturno dove dovranno cercare di stupire e conquistare il palato del maestro. Per il vincitore però quest’anno in palio non ci sarà più la ristrutturazione completa del locale, ma bensì un premio del valore di 2000 euro in gettoni d’oro.

Pizza Hero – La sfida dei forni, 10 nuove puntate

Pizza Hero si presenta come un cooking show ben diverso da quelli più famosi e blasonati come MasterChef o Bake Off Italy; si tratta di un format unico nel suo genere capace di focalizzare l’attenzione su delle piccole realtà locali poco note al grande pubblico e di portare in video le storie di panettieri che si svegliano all’alba per portare avanti la propria attività lavorativa.

La durata di ogni puntata è fissata sui 50,60 minuti e vedrà Gabriele Conci concedersi e concedere anche al telespettatore da casa un giro panoramico della città che ospiterà la puntata mentre è intento a ricercare prodotti tipici locali da utilizzare come fonte di ispirazione per le coppie in sfida.