Mercoledì 17 Maggio su Italia Uno in prima serata, andrà in onda uno dei film di genere avventura più riusciti e di successo degli ultimi anni, Pirati dei Caraibi-Ai confini del mondo. I fans sanno perfettamente che Pirati dei Caraibi è in realtà una saga portata sul grande schermo in più capitoli, tutti interpretati da un cast eccellente e, in questo caso, con l’aggiunta di una rockstar che non delude affatto nei panni di attore, anzi, ne rappresenta una delle novità più interessanti. Scopriamo di più in merito.

Pirati dei Caraibi-Ai confini del mondo: la trama in breve e il cast

Questa, in breve, l’articolata e spettacolare trama de Pirati dei Caraibi-Ai confini del mondo.

Lord Beckett vuole eliminare tutti i pirati e per combatterlo Will, Elizabeth e Barbossa vanno alla ricerca di Jack Sparrow. Quando quest’ultimo si troverà impigliato nel limbo di sabbia al quale lo ha costretto Davy Jones, i suoi amici faranno di tutto per liberarlo, pronti ad arrivare fino ai confini del mondo pur di aiutarlo.

Come abbiamo anticipato, anche questo terzo film del franchise, si avvale di un cast straordinario. Oltre ad Orlando Bloom, Keira Knightley e l’iconico Johnny Depp nel ruolo del pirata Sparrow, stavolta c’è anche un sorprendente Keith Richards, chitarrista dei Rolling Stones, nella parte del padre di Jack.

Curiosità sul film

Ai confini del mondo è il terzo capitolo della fortunata saga de Pirati dei Caraibi, anch’esso, come le pellicole precedenti, ben riuscito sotto ogni punto di vista. Diretto da Paul Verbinski nel 2007, ecco alcune curiosità che lo riguardano: