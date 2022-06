Grandi novità e grandi ritorni, questo è quello che hanno annunciato i palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2022/23. Tra i protagonisti della programmazione che partirà a settembre su Canale 5, anche Pio e Amedeo che avranno ben due show in prima serata.

Pio e Amedeo su Canale 5 con Emigratis e Felicissima sera

“L’hai sganciata la bombetta?”, scherzano Pio e Amedeo con Piersilvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/23. Una serata aperta alla stampa e alla quale anche noi di SuperGuidaTV abbiamo presenziato, una serata ricca di spunti, di novità e di grandi conferme. E vedere Pio e Amedeo mattatori assoluti dell’evento è una gran bella riconferma.

Il duo pugliese ride e fa ridere, scherza con tutti, ironizza sui presenti e anche col presidente di Mediaset Piersilvio Berlusconi, che anzi sta al gioco e gli fa quasi da spalla. E con fare scanzonato e da osteria, come fossero vecchi guasconi, Pio e Amedeo toccando i pettorali a Piersilvio, fanno battute e gli danno il cinque. In realtà, a dire il vero il cinque glielo ha dato proprio Piersilvio, anzi più che il cinque il Canale 5.

Sì, perché la tv ammiraglia del Biscione sarà l’habitat naturale di non uno ma due programmi di Pio Dantini e Amedeo Grieco. Una gioia immensa per il duo comico partito da Telenorba e che ora si ritrova a dominare la scena su Canale 5.

A loro vengono affidati due grandi ritorni di programmi che loro stessi hanno ideato e lanciato, riscuotendo il successo del pubblico e il favore della rete: “Felicissima sera” ed “Emigratis”. Dopo gli ascolti della prima stagione, non poteva tornare il loro “Two men show” fatto di monologhi, di gag, di ospiti, di interviste goliardiche e di parodie, il tutto corredato da un bel calcio nel sedere al politicamente corretto. Pio e Amedeo torneranno così ad allentare il nodo alla cravatta della tv italiana, svestendola dai cliché che la ingabbiano e concedendosi (e concedendoci) una sana risata di pancia.

“Emigratis”, poi, è il loro primo programma in assoluto, quello che li ha consacrati mostrando una grottesca parodia dell’italiano medio all’estero, cafone e scroccone con il vip di turno. La novità è che questo programma on the road, tornando, vola passa da Italia 1 alla prima serata di Canale 5, facendo così quel salto fondamentale all’interno dei piani di Mediaset. La nobilitazione, se così vogliamo chiamarla, porterà dei cambiamenti al design originale del programma? Chissà, ciò che è certo è che Mediaset e Canale 5 hanno dimostrato di non aver paura delle critiche e hanno sempre concesso a Pio e Amedeo un ampio spazio di manovra, così da farli muovere al meglio e liberi da ogni scomoda formale forzatura.