Grande entusiasmo al Taormina Film Festival per l’arrivo di Pio e Amedeo, il celebre duo comico pugliese accolto con affetto dal pubblico e dagli appassionati di cinema. I due artisti hanno sfilato sul red carpet tra applausi, selfie e richieste di autografi, confermando la loro grande popolarità. Durante l’incontro con la stampa hanno raccontato alcuni progetti futuri e condiviso aneddoti legati alla loro carriera. Con il loro stile ironico e spontaneo hanno regalato momenti di divertimento anche fuori dal palco. La presenza di Pio e Amedeo ha arricchito il programma della manifestazione, attirando l’attenzione di media e spettatori

Taormina Film Festival 2026, intervista esclusiva a Pio e Amedeo

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Pio e Amedeo. Il duo comico ha commentato il record di incassi ottenuto dal loro ultimo film “Oi vita mia” e ha poi anticipato qualcosa sul loro prossimo film: “Assolutamente non ci aspettavamo un successo del genere. Anzi, ringraziamo tutti coloro che hanno avuto il coraggio di venire a vederci: saremo sempre grati al pubblico per l’affetto e il sostegno dimostrati. Non lo sappiamo ancora. Aspetteremo il momento giusto e soprattutto che arrivi qualcosa di interessante da raccontare”.

Alla domanda su una loro eventuale partecipazione al Festival di Sanremo 2027, Pio e Amedeo hanno risposto con la loro consueta ironia: “No, non chiamano noi. Salutiamo Stefano e gli facciamo un grande in bocca al lupo: saprà sicuramente chi chiamare. Noi abbiamo già i nostri impegni. C’è sempre mia zia che ad agosto organizza tre giorni di festa: prepara chiacchiere e tante altre specialità. E noi andiamo volentieri, perché si mangia davvero bene”.