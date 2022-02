Pio e Amedeo tornano con il loro programma diventato ormai cult “Emigratis”. In un’intervista andata in onda su R101, i due comici pugliesi – ospiti di “Facciamo finta che” – il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri – hanno dichiarato: “Abbiamo ripreso le registrazioni di ‘Emigratis’. Ecco di seguito alcune anticipazioni fornite dai due comici.

Pio e Amedeo tornano in tv con Emigratis

Maurizio Costanzo durante l’intervista chiede ai due comici: “Quali sono i vostri programmi?”, Pio e Amedeo hanno risposto: “Abbiamo ripreso le registrazioni di ‘Emigratis’, siamo felici di dare a te questa notizia in anteprima. È un bel coraggio anche da parte di Canale 5 mandare in onda un format così diciamo particolare. Incontreremo grandi nomi del jet set e poi ci sarà una svolta finale che non possiamo spoilerare, ma sarà una bella svolta. Probabilmente chiuderemo definitivamente questa parentesi di Emigratis”.

I due comici ci danno quindi ben tre notizie in una volta sola: la prima è che il programma ‘Emigratis’ torna in tv. La seconda notizia è che la quarta edizione andrà in onda su Canale 5 e non su Italia 1. La terza notizia è che molto probabilmente con la nuova edizione si chiuderà definitivamente la parentesi del format.

I due comici: “Torniamo con l’idea di far ripartire il mondo”

Il ritorno di ‘Emigratis’ vuole essere un ritorno alla normalità dopo l’era Covid: “L’idea per farci tornare è stata quella di far ripartire il mondo: speriamo davvero sia di buon auspicio per l’Italia far vedere come sta reagendo l’estero a questo post, speriamo, pandemia”. – Raccontato Pio e Amedeo, e aggiungono – “Con ‘Emigratis’ noi interpretiamo due personaggi che sono una sorta di nostro alter ego, che abbiamo visto crescere nel nostro quartiere, sono due personaggi scorretti, due che a tavola si mettono in canottiera anche se sono nel ristorante dove devi mantenere le regole del galateo”.

Sulle nuove puntate di ‘Emigratis’ i due comici anticipano: “Abbiamo già cominciato a registrare qualcosa, siamo tornati da Londra la settimana scorsa e un’altra tappa sarà Dubai”.

‘Emigratis’ con Pio e Amedeo: il format

Emigratis è un programma televisivo italiano ideato e condotto dal duo comico pugliese Pio e Amedeo e scritto da Amedeo Grieco, Pio D’Antini, Fabio Di Credico, Aldo Augelli. Le prime tre stagioni sono andate in onda su Italia 1 dal 3 aprile 2016 al 19 aprile 2018. La quarta stagione andrà in onda su Canale 5.

Il narratore Francesco Pannofino racconta le vacanze esuberanti e a scrocco dei due comici foggiani Pio e Amedeo partendo da Ibiza e Formentera passando per Parigi, New York e altre grandi città in giro per il mondo dove incontrano e importunano vari vip di casa nostra e non solo. Caratteristica del programma è la voluta maleducazione e menefreghismo dei due protagonisti che puntano a creare situazioni imbarazzanti con contenuti di ignoranza e stupidità esplicite.