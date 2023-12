Pio e Amedeo sono stati ospiti di Viva Rai2, il varietà di Fiorello, Biggio e Casciari, nella puntata di venerdì 15 dicembre 2023. Il duo comico di Foggia ha regalato ai telespettatori un momento davvero esilarante in pieno stile Emigratis. Scopriamo cosa è successo.

Pio e Amedeo lavano i vetri della auto a Viva Rai2

L’ingresso di Pio e Amedeo a Viva Rai2 di Fiorello nella puntata di venerdì 15 dicembre 2023 ha lasciato, manco a dirlo, il segno! Il duo comico, ospiti della puntata per presentare e lanciare il nuovo film “Come può uno scoglio“, si sono presentati in pieno stile Emigratis ai semafori del Foro Italico di Roma. Tra una battuta e l’altra, i due comici hanno lavato i vetri delle automobili ai semafori.

Il tutto è stato ripreso da un’autista che, divertito dalla gag, non solo ha ripreso il momento con il suo cellulare, ma ha anche dato 20 euro ai due comici. “Abbiamo fatto più del cachet di Sanremo” – ha ironizzato il duo comico che, poco dopo, in diretta tv ha attaccato il manifesto del loro nuovo film in uscita dal 28 dicembre in tutte le sale cinematografiche. L’AD Rai Roberto Sergio ha commentato: “Pio e Amedeo sono bravissimi. Li assumo solo se sono sovranisti”.

Pio e Amedeo, il bacio a tre con Fiorello a Viva Rai2

Lo show di Pio e Amedeo è poi proseguito negli studi di Viva Rai2 da Fiorello. Una volta entrati nel Glass installato al Foro Italico di Roma, il duo comico ha rivisto la scena del loro bacio durante il concerto di Claudio Baglioni sulle note di “Amore bello”. Un momento che ha divertito il pubblico e lo stesso Fiore presente al concerto.

Il duo comico allora ha deciso di riproporre la scena anche a Viva Rai2: un nuovo bacio in diretta, ma questa volta hanno coinvolto anche lo stesso Fiorello. Un bacio a tre che, manco a dirlo, è diventato virale su tutti i social con lo showman siciliano che non se l’aspettava. “Questi due disgraziati” – è stato il commento di Fiorello, mentre il duo ha poi ironizzato su Casciari: “è inutile che guardi, a te non ti bacio“.