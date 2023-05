Il nome di Pino Insegno circola da mesi nei corridoi di Viale Mazzini, storica sede della Rai, tanto quanto circola in quelli di Palazzo Chigi, sede del presidente del Consiglio Italiano, oggi, della premier Giorgia Meloni. Ma chi è Pino Insegno e perchè si parla di un suo arrivo in Rai con tanto di tappeto rosso solo perchè nelle simpatie di Giorgia Meloni?

Pino Insegno, chi è il conduttore che piace a Giorgia Meloni

In merito alle voci sempre più insistenti che da oltre un mese danno per certo un suo ritorno in pompa magna in Rai, grazie anche e soprattutto all’amicizia con la premier Giorgia Meloni, alle sue frequenti apparizioni sui palchi delle campagne elettorali e agli eventi di FdI e alle visite, quattro sarebbero quelle documentate dalla stampa, a Palazzo Chigi, come riporta La Repubblica, Pino Insegno all’inizio di Aprile, ha preferito scherzarci sopra: “Dicono di tutto, ora divento CT della Nazionale, la prossima settimana prendo il posto di Mattarella”.

In queste ore il suo nome circola più insistentemente anche in relazione al fatto di un possibile ridimensionamento di Amadeus. Le ultime voci riportano che per il Festival di Sanremo 2024, si stia pensando di affidare solo la conduzione ad Amadeus e non la direzione artistica della kermesse.

Chi è Pino Insegno: carriera, vita privata

Che Pino Insegno negli anni abbia dimostrato di avere talento è un dato di fatto. All’anagrafe Giuseppe Insegno nato a Roma il 30 agosto 1959, è un attore, doppiatore, comico, conduttore radiofonico, conduttore televisivo e direttore di doppiaggio. Attore di formazione teatrale, campo nel quale è attivo sin dal 1981, ha raggiunto il successo in qualità di comico, specie insieme al gruppo della Premiata Ditta; si è poi affermato anche come doppiatore, prestando la voce tra gli altri a Will Ferrell, Viggo Mortensen, Liev Schreiber, Michael Shannon, Jamie Foxx e Sacha Baron Cohen. Dagli anni duemila è anche conduttore televisivo di programmi fra i quali Zecchino d’Oro, Domenica in, Mercante in fiera, Reazione a catena – L’intesa vincente e Striscia la notizia, solo per citarne alcuni.

Il suo curriculum è di tutto rispetto. La sua carriera inizia in teatro nel 1981 con l’Allegra Brigata, allestendo cinque spettacoli e due edizioni del Gino Bramieri Show. Ma il suo successo nazionale è arrivato come comico del quartetto la Premiata Ditta, insieme a Roberto Ciufoli e alle colleghe Tiziana Foschi e Francesca Draghetti.

Dal 1986 al 2008 ha condotto 23 programmi con la Premiata Ditta. Dal 2000 al 2021 è il conduttore di ben 20 programmi tv tra Rai e Mediaset da solista. Nella sua carriera da doppiatore ha prestato la sua voce a 93 attori. Ha doppiato inoltre 35 personaggi in altrettanti film di animazione, 13 serie televisive, 6 cartoni animati, 2 programmi tv e 4 videogiochi. A questi vanno aggiunti diversi spot pubblicitari, 4 audiolibri e due opere. Insegno si è prestato al cinema anche come attore nella pellicola di Filippo Ottoni I giorni randagi (1988) con Sergio Rubini e Margherita Buy. È stato diretto inoltre da Carlo Vanzina ne Le finte bionde (1989).

Vita privata

Pino Insegno è stato legato alla collega Roberta Lanfranchi. I due si sono sposati nel 1997 ma il matrimonio è finito nel 2007 e dalla relazione sono nati due figli: Francesco e Matteo. Successivamente alla separazione si è legato ad, Alessia Cacciotti Navarro, anche lei attrice e doppiatrice, che ha sposato in totale segreto il 31 agosto 2012 e da cui ha avuto un figlio, Alessandro. I due si sono conosciuti sul set di Un marito per due, una commedia diretta dal fratello del comico.

La passione per la Lazio

Grande appassionato di calcio, è un grande tifoso della Lazio. Ha giocato in serie D da giovane e ha acquistato nel 2001 parte della Lazio femminile diventandone dirigente e poi presidente. Tra il 2001 e il 2002, inoltre, ha intrapreso un percorso come dirigente sportivo, diventando presidente della S.S. Lazio Calcio Femminile.