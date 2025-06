I Pinguini Tattici Nucleari arrivano allo stadio Maradona di Napoli con il loro tour Hello World. Un concerto che non è solo musica ma che vede sul palco la presenza di luci che cambiano colore ad ogni canzone, fuoco, voci da ‘intelligenza artificiale’, messaggi sociali e un video che non riprende solo il gruppo ma che diventa parte attiva dello spettacolo.

Pinguini Tattici Nucleari, show al Maradona: un concerto spettacolo interattivo

Nonostante il Maradona non abbia fatto registrare il sold out (non sono però usciti link di biglietti a 10 euro), sono tantissimi i fan dei Pinguini Tattici Nucleari che sfidano il caldo e arrivano allo stadio con magliette ad hoc. Tanti i giovanissimi, accompagnati dai genitori, segno che questo gruppo arriva dritto alla Generazione Z e piace a grandi e piccini.

Un countdown con il mondo, segna alle 21.10 l’inizio del concerto sulle note dell’omonimo brano Hello Tour. La partenza è a bomba, con lancio di coloriandoli arcobaleno e le hit più amate come ‘Giovani Wannabe‘ e ‘Ringo star‘. Ad ogni canzone i Pinguini Tattici Nucleari coinvolgono il pubblico con luci, effetti scenici e video. Su ‘Romantico ma muori‘, il frontman dei Pinguini Tattici Riccardo Zanotti, invita chi è da solo ad ascoltare il concerto, a trovare proprio qui la sua dolce metà.

Su ‘Hold On’ viene inviata una ragazza del pubblico a salire sul palco per farsi un tatuaggio, poi è la volta di ‘Ricordi‘. Oltre a Zanotti, a presentare i brani ci sono anche gli altri componenti della band: Nicola Buttafuoco e Lorenzo Pasini (alla chitarra), Simone Pagani (al basso), Matteo Locati (alla batteria) ed Elio Biffi (tastiere e fisarmonica).

Il pubblico viene trasportato in un mondo magico, quello de La ‘Storia Infinita‘, e poi nel bar dei Pinguini dove Zanotti sorseggia un amaro prima di intonare ‘Amaro‘.

Ospite Max Pezzali e il messaggio sulla Palestina

L’unico ospite della serata è stato Max Pezzali che ha intonato con i Pinguini Tattici Nucleari il loro singolo dell’estate ‘Bottiglie vuote‘. Chi si aspettava un bis è rimasto deluso. Bisognerà attendere il prossimo anno per il concerto del cantante al Maradona. Sul finale di ‘Allieni‘, Zanotti si solleva dal palco mentre poi torna dal pubblico per intonare ‘Bergamo‘ e qui compare sul maxischermo la bandiera della Palestina. “Sei bella come casa mia“, un messaggio di pace condiviso dal pubblico.

Il video messaggio di Chiara Tramontano e il ritornello in napoletano di Pastello Bianco

Il concerto prosegue con ‘Scrivile scemo‘, ‘Antartide’, ‘Coca zero’, ‘Lake Washington Boulevard’, ‘Piccola volpe’ su cui il pubblico canta a squarciagola. E poi la volta di ‘Islanda’,’Medley’, ‘Dentista Croazia’, Verdura’, ‘La banalità del mare’ e ‘Giulia’.

Finale con le hit più amate come ‘Ridere’ poi sul maxischermo compare Chiara Tramontano con un messaggio importante per tutti:

“Giulia è una di quelle persone che non chiedono spazio ma sanno riempirlo con la forza di chi resta autentico. Giulia rideva con gli occhi, sapeva leggere il silenzio. E no, non è diventata un simbolo. È rimasta una persona. Questa canzone è un passaggio, un varco verso un mondo che forse non abbiamo avuto ma che possiamo ancora immaginare. Un mondo migliore“.

E parte ‘Migliore’ seguita da ‘Rubami la notte’. Riccardo Zanotti rivela poi che ha provato a imparare il ritornello di Pastello bianco in napoletano e chiede al pubblico di intonarlo con lui. In molti però rimangono fedeli alla versione originale.

Non poteva mancare il finale su ‘Titoli di coda‘, con il palco che prende fuoco, dove il frontman scende dal palco e ci porta con sé nel dietro le quinte. Tra steward e tecnici, non poteva mancare Umberto, presente ormai nel finale di ogni video dell’Hello Tour.