Non una ma ben due notti magiche quelle vissute a San Siro per la doppia data milanese del concerto sold out dei Pinguini Tattici Nucleari, ovvero:Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi. Tante le emozioni in uno stadio gremito che ha visto la partecipazione di fan arrivati da ogni parte d’Italia. Con HELLO WORLD – TOUR STADI 2025, la band compie un passo decisivo verso la definitiva consacrazione tra i grandi protagonisti della musica live, firmando uno spettacolo che ridefinisce i confini delle produzioni nazionali per concept, impatto visivo e dimensione internazionale.

Pinguini Tattici Nucleari, festa a San Siro per il mega concerto

Organizzato e prodotto da Magellano Concerti, HELLO WORLD – TOUR STADI 2025 è la grande sfida dei Pinguini Tattici Nucleari. Uno show che guarda oltre i confini italiani, in grado di fondere musica, tecnologia e immaginazione, con effetti di magia, che risultano essere un vero e proprio miracolo di ingegneria e tecnologia. Dalla fisarmonica che vola letteralmente sul palco a elementi scenici che quasi sembra di essere a una cerimonie olimpica. Il tutto è tenuto insieme dal vero cuore centrale dello show: “HELLO WORLD”, l’album da cui lo show prende il nome.

I numeri del concerto

Numeri impressionanti quelli che caratterizzano lo show dei Pinguini Tattici Nucleari. Solo per citarne alcuni, si va dai 350 kg di coriandoli (Più di 3000 kg per tutto il tour) sparati all’inizio e non alla fine come avviene di solito. 400mq di LEDwall, 420 mila biglietti venduti per questo tour, 100 professionisti in crew e molto altro ancora.

Emozioni durante lo show

Ma veniamo al concerto. Uno show che oltre alla musica regala anche momenti di riflessione come quando nei due giganteschi LEDwall ai lati del palco viene mostrata la bandiera della Palestina. Grande emozione poi per il video di Chiara, sorella di Giulia Tramontano, che precede il brano MIGLIORE, testo e musica dedicati alla ragazza vittima di femminicidio.

Non è mancato di certo un ospite speciale, durante la seconda tappa meneghina, a raggiungere i Pinguini Tattici Nucleari sul palco è la volta di Max Pezzali sulle note del brano BOTTIGLIE VUOTE.

Uno show quindi come anticipato che consacra ancora una volta un gruppo che negli anni ha saputo riscrivere la storia delle band italiane strizzando l’occhio alle grandi band internazionali e che a San Siro ha trovato la propria casa.

PTN STADI 2025 Scaletta e dettagli

Ecco di seguito la scaletta con i 27 brani cantanti durante il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.

HELLO WORLD (esplosione di coriandoli) – dall’album “Hello World”, 2024

GIOVANI WANNABE – dall’album “Fake News”, 2022

RINGO STARR – dall’album “Fuori dall’hype – Ringo Starr”, 2020

(speach)

ROMANTICO MA MUORI – dall’album “Hello World”, 2024

HOLD ON (tatuaggio in diretta) – dall’album “Fake News”, 2022

RICORDI – dall’album “Fake News”, 2022

LA STORIA INFINITA – dall’EP “Ahia!”, 2020

AMARO (entra il bancone del bar) – dall’album “Hello World”, 2024

BOTTIGLIE VUOTE – dall’album “Hello World”, 2024

ALIENI (Riccardo vola) – dall’album “Hello World”, 2024

(Voce Mandala)

BERGAMO – dall’album “Fuori dall’hype”, 2019

SCRIVILE SCEMO – dall’EP “Ahia!”, 2020

ANTARTIDE (cascate di luce) – dall’album “Fuori dall’hype”, 2019

COCA ZERO – dall’album “Fake News”, 2022

LAKE WASHINGTON BLVD – dall’album “Fuori dall’hype”, 2019

(la fisarmonica vola)

PICCOLA VOLPE – dall’album “Hello World”, 2024

ISLANDA – dall’album “Hello World”, 2024

MEDLEY DJ SET

DENTISTA CROAZIA – dall’album “Fake News”, 2022

VERDURA – dall’album “Fuori dall’hype”, 2019

LA BANALITÀ DEL MARE – dall’album “Fuori dall’hype”, 2019

GIULIA – dall’EP “Ahia!”, 2020

RIDERE – dall’album “Fuori dall’hype – Ringo Starr”, 2020

MIGLIORE – dall’album “Hello World”, 2024

RUBAMI LA NOTTE – dall’album “Fake News”, 2022

PASTELLO BIANCO – dall’EP “Ahia!”, 2020

TITOLI DI CODA (gigantesco falò) – dall’album “Hello World”, 2024

HELLO WORLD – TOUR STADI 2025 – CALENDARIO

Ecco di seguito le altre date del tour di Pinguini Tattici Nucleari.