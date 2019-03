Pietro Tartaglione e Andrea Damante si scontrano sui social dopo il post su Instagram pubblicato dall’ex corteggiatore di Uomini e Donne. La reazione di Damante appare eccessiva: allora è vero che nasconde qualcosa?

Pietro Tartaglione e Andrea Damante, lo scontro social

Le parole di Pietro Tartaglione pubblicate tra le stories di Instagram hanno smosso il mondo dello spettacolo. “Ma la smettete di fidanzarvi solo per le copertine? Che poi durate 15 giorni. La gente a casa non è stupida”. A chi era riferito il messaggio di Pietro Tartaglione? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne non ha fatto nomi, ma gli altarini sono venuti fuori da soli.

Le sue parole hanno subito suscitato la reazione di Giulia De Lellis e Andrea Damante. La prima ha attaccato Pietro e la futura moglie Rosa Perrotta su Instagram. Damante, invece, avrebbe addirittura contattato in privato Pietro Tartaglione, scrivendogli: “Invece di fare la femminuccia vieni a dirmele in faccia le cose”.

Il botta e risposta ovviamente è continuato sui social, coinvolgendo anche la stessa Rosa e altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, però, non sono gli unici ad aver risposto alla provocazione di Pietro Tartaglione. Addirittura anche Taylor Mega si è sentita tirata in ballo. L’ex fidanzata di Tony Effe, trapper della Dark Polo Gang, ha dichiarato: “Perchè non fate i nomi? Quando dite qualcosa siate coerenti”. La concorrente de L’Isola dei Famosi 2019 ha risposto anche ad Elettra Lambroghini, la quale sempre su Instagram aveva fatto le stesse insinuazioni di Pietro Tartaglione.

Se da una parte Pietro Tartaglione ha sganciato la bomba, dall’altra chi ha risposto non ha fatto altro che dare credito alla sua ipotesi. Perché rispondere alle provocazioni se non c’è nulla da nascondere? In questo modo gli altarini sono stati scoperti.

D’altronde Pietro Tartaglione non ha tutti i torti: quante coppie sono finite in copertina e poi si sono sfasciate subito dopo? E come direbbe Tina Cipollari: “Business!”