Il caso di Carol Maltesi è balzato tristemente agli occhi della cronaca perché è stata uccisa da Davide Fontana, 43 anni finito in carcere con l’accusa di aver ucciso a martellate la giovane donna, tagliandola poi in 15 pezzi e conservandola nel congelatore. Un omicidio efferato che coinvolge anche il mondo della televisione, non per i notiziari che hanno riportato la notizia ma perché il comico Pietro Diomede che ha fatto ironia becera sull’omicidio. Vediamo di capire meglio cosa è successo.

Pietro Diomede cacciato da Zelig – che si dissocia – per il tweet su Carol Marchesi, barbaramente uccisa

Quello che desta preoccupazione è che in questa triste vicende, la cosa a cui si mette l’accento è che la donna intrattenesse gli uomini in cam con sexy spogliarelli e video hard. Forse ci si dovrebbe soffermare al fatto che una giovane donna è stata massacrata e fatta a pezzi e non importa cosa facesse nella vita.

L’assassino ormai in carcere ha confessato che “Più si muoveva e più continuavo a colpirla”. Davide Fontana avrebbe colpito la donna alla fine di un gioco erotico, così come dichiara.

Il comico Pietro Diomede ha scritto in concomitanza con la notizia data dai TG un tweet che ha fatto insorgere il popolo del web che lo ha ricoperto con una valanga di insulti.

Ecco cosa ha scritto nel suo Tweet:

“Che il cadavere di una pornostar fatto a pezzi venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal diametro del buco del cu*o non gioca a favore della fama della vittima”

E ancora rincara la dose scrivendo:

“La prima volta che ho sentito l’espressione ‘gioco erotico finito male’ è stata al mio battesimo”

Lo Zelig esclude il comico Pietro Diomede dallo spettacolo

Il comico, nel 2017 ha partecipato al talent show Eccezionale veramente su La7, il prossimo 12 aprile avrebbe dovuto partecipare anche a Zelig ma è stato cacciato con un tweet che ha reso nota la notizia:

Abbiamo ricevuto segnalazioni in seguito al tweet di un artista che avrebbe dovuto esibirsi presso lo Zelig il 12 Aprile. Ci dissociamo completamente da quel Tweet, che disapproviamo nella maniera più assoluta. Di conseguenza, l’artista è stato escluso dalla programmazione Zelig.

Abbiamo ricevuto segnalazioni in seguito al tweet di un artista che avrebbe dovuto esibirsi presso lo Zelig il 12 Aprile. Ci dissociamo completamente da quel Tweet, che disapproviamo nella maniera più assoluta. Di conseguenza, l'artista è stato escluso dalla programmazione Zelig. — Zelig Official (@Zelig_Official) March 30, 2022

Lo Zelig quindi esclude il comico dallo spettacolo per il tweet infelice su Carol Maltesi brutalmente assassinata dell’ex compagno e vicino di casa, Davide Fontana in un paese in provincia di Milano.

Ma il comico nonostante la valanga di insulti ricevuti non smette di parlare dell’argomento, né pensa di chiedere scusa per le fesserie scritte.