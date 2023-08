Pierpaolo Spollon è indubbiamente uno degli attori italiani più amati. Protagonista di fiction di successo come “Che Dio ci aiuti” e “DOC – Nelle tue mani” ha conquistato il pubblico televisivo e non solo grazie alla sua simpatia e al suo saper essere autoironico, come dimostra anche attraverso i suoi social. L’attore, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica ha rivelato di avere due figli e e di non averlo mai detto prima per paura di darli in pasto ai social.

Pierpaolo Spollon: “Ho due figli e non l’ho mai detto, per paura di darli in pasto ai social”

Alla vigilia di una stagione che si preannuncia ricca di tanti appuntamenti televisivi, e con la prospettiva di un debutto al Teatro Tor Bella Monaca di Roma e a seguire in autunno con una tournée in tutta Italia con lo spettacolo “Quello che provo dir non so”, scritto insieme a Matteo Monforte in cui racconta di sé, Pierpaolo Spollon a La Repubblica rivela per la prima volta pubblicamente di essere padre di due figli.

Le parole di Spollon sulla paternità

Rivelazione che Spollon fa anche nel corso dello spettacolo. Una cosa che l’attore aveva sempre evitato di far sapere pubblicamente, nonostante le difficoltà di tenere qualcosa nascosto nell’era dei social e sempre con più visibilità, soprattutto quando si è un personaggio pubblico: “A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione, avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti. Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro. Orlando, il grande, ha quattro anni e mezzo”.

Pierpaolo Spollon e la paura di dare i figli in pasto ai social

Notizia che Spollon ha nascosto al punto tale da essere “smentito” da internet: “Una volta a chi mi faceva i complimenti ho detto: “Vengo appena posso, ho un figlio”. Mi ha risposto: “Non è possibile, sul web non c’è scritto”.