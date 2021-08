Pierpaolo Spollon è tra i giovani attori più richiesti del piccolo schermo. Protagonista in diverse fiction di successo “Rai” come “La porta rossa”, “L’allieva”, “Che Dio Ci Aiuti” e “Doc – Nelle tue mani”, Spollon è stato ospite al Giffoni Film Festival 2021. Noi di SuperGuida Tv lo abbiamo intervistato, con lui abbiamo parlato della sua carriera, e di come evolverà la situazione sentimentale di uno dei suoi personaggi nella nuova stagione de’ la Porta Rossa 3, fiction di successo della Rai che prossimamente partirà con le riprese.

Pierpaolo Spollon, l’intervista

In pochi anni sei diventato uno degli attori più richiesti sul piccolo schermo. Che effetto ti fa? Rispetto all’inizio in cosa ti senti cambiato?

È una domanda che mi pongo spesso, ogni tanto ho bisogno di fermarmi e dire: cosa sto facendo? Dove sto andando? Sono nel posto giusto? Effettivamente a me non è arrivata questa dose di popolarità che mi stanno affibbiando perchè con il Covid siamo stati chiusi in casa. Lo percepisco quando la gente mi ferma per strada e mi dice ti ho sentito parlare. La gente comincia a riconoscermi e per me è una gioia immensa. Dal punto di vista lavorativo non è cambiato nulla, solo una responsabilità maggiore. Oggi posso scegliere cosa fare rispetto a prima che c’era una selezione meno ponderata. C’è un’ansia da prestazione maggiore questo sì.

Considerando la tua versatilità ma anche la tua vena comica, in futuro ti vedresti come conduttore?

Mi piace molto questa domanda, è un pensiero che mi è sfiorato spesso. Io adoro tipo il Late Night. Anche con i miei colleghi riesco a fargli dire qualcosa che non avrebbero mai detto. Mi è capitato anche di parlarne con dei produttori, è una cosa che mi piace molto. Mi piacerebbe sfruttare questa cosa. Raccontare il nostro mondo in un programma mi piacerebbe molto. Tipo Cattelan.

La chiusura de “L’Allieva” parla Spollon

Mesi fa è stato annunciato che la quarta stagione dell’Allieva non ci sarà. Innanzitutto, cosa ti porti dietro di quell’esperienza? Hai ritenuto saggia la decisione di chiudere oppure sarebbe stato opportuno proseguire sostituendo i protagonisti? Cosa ne pensi?

Io penso che proseguire sostituendo i protagonisti possa essere una scelta per il pubblico ma non necessariamente ne rispetti la filosofia con la quale è partita la serie. Se si tolgono i due protagonisti Lino e la Mastronardi sarebbe un’altra cosa. Forse era il momento di fermarsi, prima che la fiction diventi un’altra cosa.

Da alcune indiscrezioni sembra che Valeria Fabrizi sarà concorrente della prossima edizione di “Ballando con le stelle”. Sei curioso di vederla in pista? Come se la caverà secondo te?

Valeria è una forza della Natura e ha un senso del ritmo incredibile. Lei sul set si alzava e ballava. Credo sarà difficile per gli altri concorrenti.

Pierpaolo Spollon è Filip ne ” La porta rossa”

Intanto a fine agosto tornerai sul set de “La porta rossa”. In molti si chiedono se Filip riuscirà a riconquistare Vanessa. Sei ottimista?

Mi stai chiedendo uno spoiler. Io credo molto nella forza di Filip, ci possono essere delle sorprese. Secondo me può giocarsela.

Intervista video a Pierpaolo Spollon