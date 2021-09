Sono in molti a scommettere già sul suo trionfo. Dopo aver conquistato il secondo posto nella scorsa edizione del “Grande Fratello Vip”, Pierpaolo Pretelli si sta preparando al suo esordio nel programma di successo di Raiuno “Tale e quale show”. In precedenti interviste, rilasciate proprio ai nostri microfoni, Pierpaolo aveva espresso il desiderio di partecipare per dimostrare le sue abilità. Proprio quest’estate Pretelli ha cavalcato un’onda di successo inaspettato con la sua hit “L’estate più calda”.

Un brano che si è trasformato in un vero e proprio tormentone, complice anche il balletto realizzato assieme a Giulia Salemi. Nella prima puntata, a Pierpaolo toccherà imitare Ricky Martin. Al termine della conferenza stampa, lo abbiamo avvicinato per qualche battuta. Pierpaolo si è reso disponibile e ci ha confessato di vivere questo debutto con agitazione: “Sono due notti che passo insonni per l’agitazione. Venerdì sera arriverò in trasmissione con un occhio chiuso e uno aperto (ride). Mi sto preparando da due mesi a questa esperienza e cercherò di fare del mio meglio. Al Grande Fratello Vip ho fatto conoscere il mio lato più umano mentre in questo programma dovrò dare dimostrazione di cosa sono capace”, ha dichiarato ai microfoni di SuperGuida TV.

Sui personaggi che vorrebbe imitare preferisce volare basso: “Avevo avuto l’idea di imitare una donna ma preferisco volare basso. Avrei voluto imitare Freddie Mercury ma purtroppo non ho la sua tonalità”, ci ha confidato. Sull’apertura di Carlo Conti a Giulia Salemi per la prossima stagione di “Tale e quale show”, Pierpaolo sorride e ci rivela: “Le ho già detto di iniziare a fare lezioni di canto. Lei è bravissima nella conduzione ma nel canto ha qualche lacuna. Sarebbe fantastico vederla all’opera. Se dovesse partecipare, verrei tutte le puntate a gustarmi le sue esibizioni”. Poi al termine dell’intervista, oltre a commentare la partecipazione di Cristiano Malgioglio in qualità di giurato con annessa imitazione (tutta da ridere!), Pierpaolo sul Grande Fratello Vip ha ammesso: “Devo dire che mi fa strano vedere la casa del Grande Fratello abitata da altre persone”. Una dichiarazione che ci ha fatto sorridere e che testimonia il forte legame con il reality che gli ha regalato la popolarità.

Pierpaolo Pretelli, l’intervista

Pierpaolo, come ti stai preparando a questo debutto?

Ti confesso che sono due notti che passo insonni per l’agitazione. Venerdì sera arriverò in trasmissione con un occhio chiuso e uno aperto (ride). Mi sto preparando da due mesi a questa esperienza e cercherò di fare del mio meglio. Al Grande Fratello Vip ho fatto conoscere il mio lato più umano mentre in questo programma dovrò dare dimostrazione di cosa sono capace. Imitare è la mia più grande passione ed essere qui è un sogno.

Sui social abbiamo visto che con le imitazioni parti molto bene.

Tra l’altro in giuria c’è uno dei personaggi più ambiti e cioè Cristiano Malgioglio. Fin da piccolo ho sempre imitato a scuola i professori.

C’è un personaggio in particolare che ti piacerebbe imitare? Imiteresti anche una donna?

Avevo avuto l’idea di imitare una donna ma preferisco volare basso. Avrei voluto imitare Freddie Mercury ma purtroppo non ho la sua tonalità. Inizierò questa avventura vestendo i panni di Ricky Martin. Lo sento molto mio potendomi dilettare nel ballo e nel canto. Poi lui come me gioca con gli sguardi e la sensualità.

A condividere con te questa esperienza anche Stefania Orlando, reduce come te dall’esperienza del Grande Fratello Vip.

Con Stefania avevamo legato sin da subito all’interno della casa e tra l’altro la nostra è stata una convivenza lunga. Sono contento di averla ritrovata in questa realtà. Siamo diventati ormai tutti una famiglia. E’ una macchina collaudata e si respira una bella energia.

In un’intervista, Carlo Conti ha dichiarato che per la prossima edizione gli piacerebbe vedere in gara Giulia Salemi. Cosa ne pensi?

Le ho già detto di iniziare a fare lezioni di canto. Lei è bravissima nella conduzione ma nel canto ha qualche lacuna. Sarebbe fantastico vederla all’opera. Se dovesse partecipare, verrei tutte le puntate a gustarmi le sue esibizioni.

In un’intervista, Cristiano Malgioglio ha dichiarato di essere stato “minacciato” dalle tue fan che gli hanno chiesto di avere un riguardo nei tuoi confronti. La notizia ti ha fatto sorridere?

Con Cristiano ci siamo sentiti e gli ho detto che ero molto felice dopo il Grande Fratello Vip di ritrovarlo come giurato. E’ stato molto carino e mi ha detto “se devo criticarti, non prendertela eh”. Comprendo il suo ruolo e quindi accetterò le sue critiche.

Ti è capitato di seguire il Grande Fratello Vip in partenza? E come vivi la sfida con i reality e con Giulia Salemi conduttrice assieme a Gaia Zorzi del GF VIP Party?

Ho seguito il programma di Giulia e devo dire che mi fa strano vedere la casa del Grande Fratello abitata da altre persone. Quest’anno voglio dare il massimo in questa esperienza e ricambiare la fiducia che mi è stata data. Ce la metterò tutta e cercherò di dare il massimo.

