Pierpaolo Pretelli sembra aver trovato la sua strada in quello che da molti è considerato il magico mondo della tv. Il giovane padre del piccolo Leonardo e fidanzato di Giulia Salemi è innegabilmente l’uomo tv del momento. Richiesto da tutte le trasmissioni e amato sui social, Pierpaolo è pronto a “camminare da solo”.

Pierpaolo Pretelli: il fenomeno tv 2021

Abbiamo imparato a conoscere Pierpaolo Pretelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Per tanti mesi di lui abbiamo apprezzato il suo modo di essere il cosiddetto “bravo ragazzo”. Il suo non è un ruolo recitato, Pierpaolo è veramente il ragazzo della porta accanto, quello che se hai una certa età ti aiuta con le buste della spesa. Quel figlio che rende orgoglioso ogni genitore, quel padre che rende fiero ogni figlio, quel fidanzato che rende speciale e unico il rapporto con la propria compagna.

Un successo sui social e negli ascolti tv

Pierpaolo ha fatto breccia nel cuore di tutti, con la sua Giulia hanno un seguito che non conosce precedenti, l’hashtag creato per loro è #prelemi, che deriva dall’unione dei due cognomi Pretelli e Salemi. Un popolo di follower che su ogni tipo di social è presente in maniera smisurata e che della coppia conosce praticamente tutto, dalle ospitate in tv alle faccende più private.

La sua carriera è svoltata dopo la sua partecipazione al GFVIP, anche se Pierpaolo è stato in precedenza uno dei “Velini” di Striscia la Notizia. Dopo le ospitate nei salotti di Barbara D’Urso e la partecipazione al reality di Canale 5, oggi è protagonista a Tale e Quale Show e ospite in diverse trasmissioni di mamma RAI.

Il successo di Pierpaolo non è solo sui social ma anche in tv. Ogni trasmissione alla quale prende parte raggiunge picchi di ascolti altissimi. La sua ospitata a Domenica In qualche settimana fa ha fatto registrare un ascolto del 17,10% con 2.210.000 spettatori (prima parte al 16,80% e 2.516.000).

Nella giornata di ieri è stato ospite in ben due trasmissioni Rai, prima a Oggi è un altro giorno che registra una media di 1.853.000 spettatori con il 12.1% di share, poi a La Vita In Diretta che segna il record di stagione con 2.645.000 telespettatori (16%), il programma è leader in tv e sui social.

Pierpaolo Pretelli ospite fisso a Domenica In

Proprio dalla Bortone a Oggi è un altro giorno, Pretelli ha dichiarato di essere pronto per altri talent, lanciando un appello a Milly Carlucci: “Tra una settimana il programma finisce e sono disoccupato – ha dichiarato – quindi parteciperei volentieri a “Ballando con le stelle. Faccio un appello a Milly Carlucci… Io non ho concerti da fare”.

La novità però arriva qualche ora dopo, proprio nel salotto di Alberto Matano a La Vita in Diretta. A lanciare la notizia bomba è stata Mara Venier. La regina di Domenica In parlando del talento di Pierpaolo nell’intrattenere il pubblico ha dichiarato: “Voglio condividere questa cosa che solo io e Pier sappiamo. Sto pensando a lui all’interno della Domenica In in corso”. “Scoop, questa è una notizia devastante… pazzesco” – dice Pretelli imitando Malgioglio. “Ora che finisce Tale e Quale, sto già pensando a un gioco molto forte da affidargli”, ha aggiunto Mara Venier, rassicurando l’ex velino di Striscia La Notizia. “Io pensavo che dopo Tale e Quale fossi disoccupato. E invece mi rivedrete in Rai” – conclude Pierpaolo. A quel punto arriva la benedizione del timoniere de La vita in diretta, Alberto Matano: “Abbiamo una notizia, quindi Pier sarà a Domenica In”.