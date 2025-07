Dopo l’esperienza come inviato a L’Isola dei Famosi 2025, Pierpaolo Pretelli è tornato a casa e ha condiviso con i suoi follower un tenerissimo scatto in compagnia della fidanzata Giulia Salemi e del figlio Kian. La foto, manco a dirlo, ha fatto incetta di like tra i fan!

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, lo scatta con il figlio dopo L’Isola dei Famosi 2025

Pierpaolo Pretelli dopo L’Isola dei Famosi 2025 è tornato a casa: ad accoglierlo il primo figlio Leonardo, nato dalla storia d’amore con la ex compagna Ariadna Romero, ma anche la sua nuova famiglia. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha ritrovato la fidanzata Giulia Salemi e il figlio Kian nato lo scorso 10 gennaio 2025. Un ritorno emozionante per l’inviato de L’Isola che ha deciso di immortalare il momento con un tenerissimo scatto che ha pubblicato sui social. Anche la compagna Giulia Salemi ha pubblicato sui social una serie di scatti a celebrare questo tanto atteso ricongiungimento dopo dieci settimane di distanza. Una bella famiglia allargata quella di Pierpaolo che di ritorno dall’Honduras ha fatto scalo a Miami per incontrare il figlio Leonardo per poi ripartire con lui alla volta dell’Italia.

Negli scatti, infatti, oltre a Giulia Salemi e al figlio Kian, Pierpaolo è anche in compagnia del primogenito Leonardo tra abbracci e sorrisi. “Riuniti” è la semplice didascalia scelta dalla Salemi per raccontare la sua famiglia!

Pierpaolo Pretelli a L’Isola dei Famosi 2025: le parole di Giulia Salemi

Poco prima di partire per l’Honduras dove ha ricoperto per la prima volta il ruolo di inviato, Pierpaolo Pretelli ospite di Verissimo ha ricevuto un dolcissimo video messaggio dalla fidanzata Giulia Salemi. “Amore mio, il momento che tanto desideravi è arrivato. Anche se fai finta di niente so quanto sei emozionato. Sono emozionata io per te. Io e Kian saremo i tuoi tifosi numero uno, tra poppate e popcorn. Ogni puntata saremo sul divano pronti a sostenerti” – le parole della influencer che ha nascosto l’emozione per una prova così importante per il suo amato compagno.