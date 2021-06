E’ uscito da pochi giorni e il suo brano “L’estate più calda” è diventato già un tormentone. Pierpaolo Pretelli fa ancora fatica a credere al successo ottenuto anche se i numeri parlano chiaro. Già al secondo posto nella classifica dei brani più venduti su Itunes, il video ha visto la collaborazione di Giulia Salemi che si è anche cimentata nella coreografia. In questa intervista, rilasciata in esclusiva per SuperGuida TV, Pierpaolo ci ha spiegato la ricetta di questo brano rivelandoci che l’idea della coreografia è stata di Giulia Salemi.

Pierpaolo sta vivendo un momento d’oro anche dal punto di vista della vita privata. Il rapporto con Giulia è sempre più forte e alla domanda se la convivenza è vicina ci risponde: “Ora ci godiamo l’estate e poi si vedrà”. Anche la famiglia di Pierpaolo, dopo i dubbi iniziali manifestati al “Grande Fratello Vip”, ha cambiato rotta anche se ci tiene a precisare che un problema di accettazione non c’è mai stato.

Oltre a Giulia, Pierpaolo ha un altro pensiero fisso: “La paternità mi ha dato maggiore responsabilità rispetto a quella che avevo. Anche se a volte per motivi di lavoro non riesco a vederlo ho sempre il pensiero fisso. Leo è il mio rifugio, il mio tutto. Lui e Giulia hanno un bellissimo feeling”. Intanto, da alcune settimane si rincorrono delle voci su una sua possibile partecipazione a “Tale e quale show”. Voci che non sono state né smentite né confermate anche se Pierpaolo appare speranzoso. E’ bravissimo nelle imitazioni e tra i suoi cavalli di battaglia ci sono anche Maurizio Costanzo e Christian De Sica.

La musica è al centro dei suoi prossimi progetti e per ora esclude la partecipazione ad altri reality. Vuole studiare e migliorarsi per rendere più credibile il suo percorso. Chi affronta un reality spesso si trova a dover combattere contro critiche e pregiudizi severi e talvolta anche la bravura non riesce a spazzare via la diffidenza. Pierpaolo è consapevole di questo ma sembra non avere affatto paura. Ci concede un’ultima domanda. Noi gli chiediamo della sua amicizia con Andrea Zelletta e lui ci risponde: “Abbiamo una vita diversa e abitiamo in città diverse. Capita che ci si perda. Quando si è nella casa si instaura un rapporto diverso un po’ con tutti. Io sto dividendo la mia vita tra lavoro, Giulia e Leo. Ho capito che è importante saper dosare bene il tempo”. Chissà che tra qualche anno non lo ritroveremo sul palco dell’Ariston.

Pierpaolo Pretelli, l’intervista

Pierpaolo, il tuo nuovo singolo “L’estate più calda” è appena uscito e già è diventato un tormentone estivo. Ti saresti mai aspettato tutto questo successo?

Non me lo sarei mai aspettato. Fin da subito ho visto crescere i numeri e ho ricevuto anche tanti commenti positivi sul pezzo. Ho conquistato il secondo posto su Itunes posizionandomi dopo Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Ha fatto la differenza la melodia del reggaeton che fa pensare subito all’estate e alle vacanze. Cercavo un ritornello che entrasse subito nella testa. La voce di Georgina ha poi amalgamato bene tutto. All’inizio avevo provato senza la sua voce ma l’effetto non mi piaceva. Lei ha dato un valore aggiunto al brano.

Tra l’altro tu e Giulia avete lanciato un balletto. L’idea della coreografia a chi è venuta?

L’idea della coreografia è venuta a Giulia. Assieme ad un coreografo, ha curato più lei questa parte. L’abbiamo registrata poi proprio sul set del videoclip.

Il Grande Fratello Vip ti ha regalato l’amore. Com’è cambiata la tua vita da quando conosci Giulia?

Da quando ho fatto il Grande Fratello Vip e ho conosciuto Giulia la mia vita ha conosciuto una crescita esponenziale. Respiro aria di positività e sta andando tutto come vorrei. Sono davvero felice.

Vi capita di litigare a volte o non discutete mai?

Discutiamo raramente anche perché poi finisce sempre a ridere. Giulia a volte fa delle facce strane e io non riesco a rimanere serio.

E’ arrivato il momento della convivenza o è ancora lontano?

Ora ci godiamo l’estate e poi si vedrà.

Fariba, la mamma di Giulia, in una recente intervista ha detto che all’inizio era scettica sul vostro rapporto ma che poi si è ricreduta. La tua famiglia invece? Ha accettato Giulia con il tempo o ha ancora dei dubbi?

Penso che non ci sia mai stato un problema vero di accettazione. I miei genitori provengono da una piccola realtà e non erano abituati alle dinamiche televisive di un reality. Si sono trovati in mezzo a questa situazione ma loro sono felici e con Giulia hanno un bel rapporto. Anche in questo caso, sta andando tutto come deve andare.

Qualche settimana fa hai condiviso anche la foto di tuo figlio Leonardo insieme a Giulia. Il loro legame si è rafforzato ancora di più?

Assolutamente sì. Leo stravede per Giulia e anche lei il contrario. Hanno un bellissimo feeling.

La paternità cosa ti ha regalato?

La paternità mi ha regalato una maggiore responsabilità rispetto a quella che avevo. Anche se a volte per motivi di lavoro non riesco a vederlo ho sempre il pensiero fisso. Leo è il mio rifugio, il mio tutto.

Da settimane si rincorrono indiscrezioni su una tua possibile partecipazione a “Tale e quale show”. Sarebbe una bella sfida. Con le imitazioni come te la cavi? E’ un programma che hai sempre seguito in questi anni?

Ho sempre detto che è un programma che mi piacerebbe fare. Finora ci sono voci che si rincorrono e vedremo cosa accadrà. In questi anni, l’ho sempre seguito anche perché sono affascinato dalle imitazioni. Ogni volta cerco di prendere spunto.

Qual è il tuo cavallo di battaglia?

Mi diverte imitare Christian De Sica ma anche Maurizio Costanzo. E poi mi diletto con Alessandro Borghese che ho sentito proprio qualche giorno fa.

A distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello Vip mi sembra che tra te e Andrea Zelletta l’amicizia sia ancora in fase di stallo.

Abbiamo una vita diversa e abitiamo in città diverse. Capita che ci si perda. Quando si è nella casa si instaura un rapporto diverso un po’ con tutti. Io sto dividendo la mia vita tra lavoro, Giulia e Leo. Ho capito che è importante saper dosare bene il tempo.

Dopo il Grande Fratello Vip, pensi ad un altro reality?

Nella vita non si può mai dire mai però al momento ho altri obiettivi. Non escludo nulla ovviamente però ad oggi mi voglio concentrare sulla musica e rendere più credibile ciò che ho iniziato a fare.