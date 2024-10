Camaleontico sarebbe il termine perfetto, ma allo stesso tempo è troppo riduttivo per definire Pierpaolo Pretelli, che debutta a teatro con lo spettacolo “Rocky – Il Musical”, come aveva dichiarato in una nostra recente intervista (Intervista a Pierpaolo Pretelli), prodotto da Fdf Entertainment di Fabrizio di Fiore con la regia e la coreografia di Luciano Cannito, il bel Pierpaolo vestirà i panni di Rocky Balboa, personaggio reso celebre grazie alla saga di film interpretati da Sylvester Stallone.

Ed è proprio la star di Hollywood ad aver scritto il libretto da cui è tratto il musical. Sul paragone con il mitico Sly, Pretelli ci raccontò: “Butterò un occhio al mitico Stallone anche se il regista mi ha detto di non guardare troppo il film. Io sono una persona che ama guardare il dettaglio, anche la camminata. Come si fa a non imitare il passo di Rocky? Anche io come il mio personaggio ho delle umili origini. Questa è la chiave che utilizzerò di più per entrare al meglio nei panni di Rocky”.

Pierpaolo Pretelli: a teatro con “Rocky – Il Musical”

La carriera di Pierpaolo Pretelli, dunque si arricchisce di una nuova avventura che proietta l’ex concorrente del Grande Fratello in un futuro glorioso anche a a teatro dopo aver calcato palcoscenici televisivi e partecipazioni a reality di successo.

Pretelli, già papà del piccolo Leonardo presto diventerà papà per la seconda volta con la nascita del primo figlio con Giulia Salemi. Una carriera iniziata come velino a Striscia La notizia, Pierpaolo ha raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, lo storico reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini.

In quell’edizione proprio nella casa di Cinecittà Pierpaolo incontra Giulia Salemi, da quel momento i due son inseparabili. Alla partecipazione al reality segue l’avventura a Tale e Quale Show e l’esperienza a Domenica In accanto alla regina della domenica pomeriggio Mara Venier.

Cosa riserverà il futuro a Pierpaolo Pretelli?

Sempre più proiettato a nuove e stimolanti avventure artistiche che spaziano dalla tv al teatro fino alla musica, Pierpaolo Pretelli è oggi uno dei personaggi in grado di conquistare, con talento e simpatia, lo spazio che si merita dopo anni di gavetta iniziata dal basso. Sicuramente il bel Pierpaolo non si fermerà qui.

Quali saranno le nuove avventure di questo ragazzo che ha saputo conquistare anche l’attento del pubblico? Non ci resta che attendere gli sviluppi di nuovi progetti che sicuramente lo vedranno protagonista ancora una volta.