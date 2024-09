Dopo la tv, Pierpaolo Pretelli debutta in teatro. L’ex concorrente del Grande Fratello e di Tale e Quale Show vestirà i panni di Rocky Balboa nel musical “Rocky” prodotto da Fdf Entertainment di Fabrizio di Fiore con la regia e la coreografia di Luciano Cannito. Il libretto da cui è tratto il musical è stato scritto dallo stesso Sylvester Stallone, che ha vestito nella versione statunitense, insieme a Thomas Meehan, il ruolo di produttore. Oggi si è svolta a Roma al Teatro Brancaccio la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione teatrale nel corso della quale è stato presentato anche il musical che andrà in scena dal 12 al 16 febbraio 2025.

Intervista a Pierpaolo Pretelli

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Pierpaolo Pretelli. Per lui interpretare Rocky è una bella sfida ma anche una grande responsabilità: “Parliamo di un film iconico che conoscono davvero tutti e questo aumenta il peso delle aspettative. Per me è una sfida stimolante e non finirò mai di ringraziare il regista Luciano Cannito, Fabrizio Di Fiore, la produzione. E’ un momento importante, stimolante e sono sicuro che sarà un’avventura che mi darà tanto sia umanamente che professionalmente”.

Sul paragone con Sylvester Stallone, ha dichiarato: “Butterò un occhio al mitico Stallone anche se il regista mi ha detto di non guardare troppo il film. Io sono una persona che ama guardare il dettaglio, anche la camminata. Come si fa a non imitare il passo di Rocky? Anche io come il mio personaggio ho delle umili origini. Questa è la chiave che utilizzerò di più per entrare al meglio nei panni di Rocky”.

Per Pierpaolo il Grande Fratello è stato un trampolino di lancio. Può esserlo ancora per chi vuole entrare nel mondo dello spettacolo? L’ex gieffino ha ammesso:

“Negli anni la risposta è stata positiva perché sono usciti comunque degli elementi validi. Bisogna poi macinare, dimostrare sul campo. Ho avuto la fortuna di fare dopo il Grande Fratello Tale e Quale Show grazie a Carlo Conti che mi ha offerto questa vetrina importante. Ci sono le opportunità per farsi conoscere ma poi ci sono poche occasioni per fare esperienza e gavetta. Nel mio piccolo cerco sempre di imparare come in questo caso con il teatro che è una grande palestra”.

Dopo Tale e Quale Show erano circolati dei rumors su una sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Pierpaolo non esclude di voler partecipare in futuro:

“Facciamo un appello a Milly. Se devo ballare, ballo. Per il momento mi godo quello che c’è di certo e consolidato”.

Per Pierpaolo è un momento d’oro anche dal punto di vista personale. Tra pochi mesi infatti lui e Giulia Salemi diventeranno genitori. A tal proposito, ai nostri microfoni ha rivelato: “Avevo 27 anni quando è nato Leonardo ma l’emozione sarà la stessa. I figli sono pezzi di cuore. Devo dire però che Leonardo era molto felice che fosse un fratellino. Questo mi ha stupito molto. Lui è appassionato di dinosauri e non vede l’ora di giocare con il fratellino. E’ talmente dolce e tenero che mi auguro che il fratellino che nascerà sia altrettanto dolce e sensibile come lui”.