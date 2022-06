Una rovinosa caduta documentata da un video ha visto protagonista Pero Pelù nel suo ultimo concerto a Milano, il cantante pubblica le lastre sui social.

Caduta di Piero Pelù, il video

Il rock è duro, si sa, ma forse non più duro di uno scalino del palco dell’Alcatraz a Milano. Lo sanno bene la schiena e la testa di Piero Pelù, che lo scorso 25 maggio hanno rovinosamente impattato per terra durante il concerto nel capoluogo lombardo. Il frontman dei Litfiba si era avvicinato ai suoi fan per un abbraccio, quando è scivolato e – perso l’equilibrio – è caduto all’indietro colpendo con la parte posteriore del suo corpo. L’artista toscano, da vero professionista, si è subito rialzato e ha proseguito la sua esibizione lasciando intendere che la caduta non fosse grave.

Piero Pelù, come sta il cantante?

Piero Pelù ha così proseguito il concerto e portato a termine la seconda tappa del tour dei Litfiba “Ultimo girone” e solo dopo ha deciso di recarsi in ospedale per un controllo. L’esito degli esami ha evidenziato che effettivamente il cantante non era rimasto indenne dopo la caduta, ma niente di grave. Lo stesso Pelù ha poi pubblicato sui social il video dell’accaduto scherzandoci su: “Il segno del rock’n’roll: la caduta al concerto di Milano mi ha provocato una proclusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7″. Infine, per rendere i suoi fan partecipi del suo infortunio, ha pubblicato anche la foto delle lastre con tanto di battuta: “Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!”.