Tiki Taka ritorna il 13 settembre per seguire la Serie A e i suoi retroscena. Al timone ci sarà Piero Chiambretti che con la sua cinica ironia e la sua conoscenza calcistica guiderà la seconda edizione del suo Tiki Taka – La Repubblica del Pallone.

Piero Chiambretti torna con Tiki Taka – La Repubblica del Pallone

Piero Chiambretti, tifoso granata, si è ritrovato un anno fa a dover far suo un programma già ben oleato eppure è riuscito con tutto il suo team autoriale a garantire freschezza e novità. Nel suo personale Tiki Taka – La Repubblica del Pallone non mancano le analisi prettamente tecniche ma nemmeno il tentativo di allargare lo sguardo su di un modo, quello del calcio italiano, che è complesso e non sempre riducibile solo ad 11 giocatori che corrono dietro un pallone.

Se alla prima puntata della scorsa edizione avessero chiesto al telespettatore medio di scegliere tra Chiambretti e Pardo, avrebbero certamente scelto il secondo. Oggi, siamo sicuri che la differenza tra i due non sia così tanta e netta. Infatti, Piero Chiambretti è riuscito a trascinarsi anche quella fetta di pubblico femminile tipica dei suoi programmi come La Repubblica delle Donne, non a caso nel nuovo Tiki Taka si fa riferimento ad una Repubblica se ben tipicamente più maschile secondo gli standard del programma stesso.

Gli opinionisti di Tiki Taka: Graziani, Zenga e Oppini?

Sempre su Italia1 e con un cast di opinionisti ed esperti sempre aggiornati, Tiki Taka racconterà il campionato di Serie A e le sue mille peripezie. Tra i nomi che il pubblico acclama maggiormente spiccano quelli di Ciccio Graziani, Walter Zenga e Francesco Maria Oppini. Il pubblico verrà accontentato? Tocca aspettare ancora un pò, solo il rientro dalla prima sosta di campionato.

Non mancheranno novità all’interno di Tiki Taka con approfondimenti, talk e momenti in cui competenza in materia e leggerezza si compenseranno.