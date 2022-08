La morte di Piero Angela ha sconvolto anche i tanti colleghi del mondo della tv, che in queste ore attraverso i loro profili social stanno lasciando un post di saluto al grande divulgatore scientifico. Facebook, Instagram e Twitter sono colmi di messaggi in ricordo di Piero Angela. Il cordoglio è arrivato anche dal mondo della politica e delle istituzioni.

Piero Angela morto: l’addio sui social dei vip

Mara Venier saluta Piero Angela scrivendo:“Buon viaggio grande uomo”. Barbara d’Urso attraverso i suoi social scrive: “Che grande eredità ci ha ha lasciato Piero Angela… È stato un maestro per tutti noi. Intere generazioni di adulti e bambini sono cresciute con le sue lezioni. Era un uomo appassionato e tutti noi abbiamo, in fondo, sperato fosse immortale. Un grande abbraccio ad Alberto Angela”. Simona Ventura: “Con Piero Angela se ne va un pezzo di storia della Rai Radio Televisione Italiana. Un grandissimo dispiacere. Grazie grande Maestro”.

Fabio Fazio, che prima di chiudere l’ultima edizione di Che Tempo che Fa, lo aveva intervistato in studio scrive: «Questa è una di quelle notizie che non vorremmo mai ricevere. Mancherà a tutti noi la sua intelligenza, la sua passione e per quel mi riguarda la sua cortesia. Piero Angela è parte della storia di tutti noi e da oggi tutti siamo più soli».

Anche il mondo del giornalismo si stringe alla famiglia di Piero Angela. Myrta Merlino scrive: “Ci lascia un maestro, nel senso pieno: uomo di scienza, di ragione, di conoscenza, capace di portarle in tv e nelle case di tutti. Instancabilmente e per decenni, ha fatto divulgazione con grazia e saggezza. Un gigante, una persona per bene”.

Fabio Canino ha voluto salutare Piero con un Tweet: “Se n’è andato un grande uomo. Unica consolazione non vedrà l’ignoranza, la disinformazione le bufale che i prossimi analfabeti in arrivo ci proporranno». Serena Bortone: “Grazie a Piero Angela per tutto quello che ci ha insegnato. Un abbraccio ad Alberto, il tuo papà sarà sempre con noi”.

Sportivi che hanno fatto la storia del calcio come Franco Baresi, ex capitano del Milan scrive: “Ci ha lasciato Piero Angela un gigante per la sua capacità di divulgare curiosità e cultura”.

L’addio del presidente Sergio Mattarella

Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, attraverso l’account del Quirinale invia il suo messaggio di cordoglio:“Provo grande dolore per la morte di Piero Angela, intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia, avvicinando fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente. Esprimo le mie condoglianze più sentite e la mia vicinanza alla sua famiglia, sottolineando che scompare un grande italiano cui la Repubblica è riconoscente”.

Il cordoglio del mondo della politica

Il cordoglio è arrivato anche dai tanti esponenti della politica. Silvio Berlusconi su Instagram scrive: “Apprendo con profondo dolore la notizia della scomparsa di Piero Angela. Era un signore colto e gentile, rappresentava uno stile e un modo di fare televisione che ho sempre apprezzato. La sua professionalità e la sua cortesia mancheranno al mondo dell’informazione televisiva. Sono vicino al dolore del figlio Alberto e dei familiari”. Giorgia Meloni: “Profondo dolore e sincera commozione per la perdita di uno dei più famosi divulgatori scientifici che l’Italia abbia mai avuto. Riposa in pace, Piero Angela”.

Carlo Calenda: “Scompare un simbolo della storia moderna italiana. Un uomo che con semplicità e competenza ha saputo parlare a tutti gli italiani di cultura e di scienza. Ci mancherà enormemente”. Matteo Renzi: “Dolore per la notizia, gratitudine per tutto ciò che ci ha insegnato. E per come l’ha fatto. Che la terra gli sia lieve Piero Angela”.

Paolo Gentiloni ha scritto: “Se ne va un pezzo di storia della Rai e della nostra vita. Addio #PieroAngela, buon maestro”. Mariastella Gelmini: “Ci ha lasciato #PieroAngela. Che notizia triste. Perdiamo un grande uomo, un italiano eccellente che con la sua cultura ha dato al Paese la possibilità di conoscere e comprendere meglio il mondo e il nostro tempo. Mancherà”.