Tra Pierluigi Diaco e Alberto Matano una lite fuori dalla Rai? Nelle ultime ore, soprattutto sui social network, sta circolando l’indiscrezione secondo cui il conduttore di “Io e te” e il giornalista alla guida de “La Vita in Diretta” avrebbero avuto un duro scontro riguardante le rispettive posizioni su Lorella Cuccarini e la relativa uscita di scena della conduttrice “più amata dagli italiani” dal programma pomeridiano trasmesso su Rai 1.

Pierluigi Diaco e Alberto Matano, lite fuori dalla Rai? “Finimondo con urla e paroloni”

Tra i primi a riferire di un presunto litigio, anche Alan Fiordelmondo. Sul profilo Instagram del fotografo, infatti, è apparso un messaggio che ricostruisce così quanto sarebbe accaduto tra i due:

“Volano stracci tra Alberto Matano e Pierluigi Diaco. Fuori dalla sede Rai sembrerebbe sia successo il finimondo con urla e paroloni“, con “il primo che accusava il secondo di aver contribuito a far fuori Lorella Cuccarini dalla “Vita in Diretta“.

“Una scena imbarazzante – si legge ancora in rete – anche per gli alti dirigenti Rai che hanno assistito allo spiacevole episodio“, e con Matano che “pare non abbia risposto agli insulti per evitare di alimentare la polemica“.

Pierluigi Diaco commenta la presunta lite con Alberto Matano: “E’ stato sleale con Lorella Cuccarini”

Una ricostruzione dei fatti che, però, è già stata smentita dallo stesso Pierluigi Diaco. Su Twitter, infatti, il giornalista ora alla guida di “Io e te” ha fatto sapere che “non ci sono state urla, scenate, né erano presenti dirigenti Rai“.

Diaco, dunque, parla di un più semplice scambio di opinioni con Alberto Matano, in quanto, sottolinea, “è stato sleale con l’amica Lorella Cuccarini“, “gli ho detto con educazione quello che penso” e “non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato“.

Quindi, la stoccata di “Pigi” a chi, secondo quanto lasciato intendere dal diretto interessato, avrebbe diffuso una sorta di fake news sul suo conto: “Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa. Dettata da chi?“.

#matano è stato sleale con l’amica @LCuccarini Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato. Non ci sono state urla, scenate, nè erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa.Dettata da chi? — pierluigi diaco (@pierluigidiaco) July 2, 2020

Fiordelmondo replica a Diaco: “L’indiscrezione falsa quale sarebbe?”

Una smentita, quella di Pierluigi Diaco, che ha portato anche alla replica repentina di Alan Fiordelmondo, col fotografo, che sempre su Instagram, ha rilanciato con una domanda: “L’indiscrezione falsa quale sarebbe?“.