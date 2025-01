Ha partecipato alla nona edizione di Amici, classificandosi terzo, ha firmato il brano “Per tutte le volte che…” con cui Valerio Scanu ha trionfato al Festival di Sanremo nel 2010 e ha partecipato alla kermesse nel 2012 in coppia con il grande Lucio Dalla. A “Ora o mai più“, il nuovo programma in prima serata su Raiuno da sabato 11 gennaio, Pierdavide Carone è in attesa di una nuova occasione di rilancio. Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistato in esclusiva.

“Ora o mai più”, intervista a Pierdavide Carone

Pierdavide Carone ci ha rivelato il motivo per il quale ha deciso di partecipare al programma: “Quello che mi ha convinto a tornare in tv è il fatto che in questi anni ho pubblicato dischi, esibito nelle piazze ma la televisione e la radio ti regalano una visibilità diversa. Non sono le persone che ti devono venire a cercare per scoprire quello che stai facendo ma sei tu che ricordi alle persone chi sei, cosa fai e dove stai andando. Sono un artista che scompare, riappare e questo mi sembrava il momento giusto di accettare questa sfida”. “Ora o mai più” è un programma che porta alla ribalta artisti che sono scomparsi dalla scena musicale.

In merito alle sue aspettative, Carone ha ammesso: “Vorrei ricordare al pubblico più distratto di quel ragazzino che tanti anni fa di televisione ne faceva tanta e che poi si è dedicato ad altre cose. Spero che possa riaffezionarsi a me anche dal punto di vista mainstream. Lo affronto con più leggerezza rispetto a quindici anni fa”.

Il pubblico lo ha conosciuto proprio ad Amici, il talent show di Canale 5. Un’esperienza di cui Pierdavide conserva un bellissimo ricordo: “Provengo da un talent in cui la competizione c’è anche se per un artista è strano perché non stiamo parlando di uno sport. Quell’esperienza mi ha fatto capire che la mia musica poteva essere pop nonostante sia un cantautore. Ora o mai più con questo cast mi sembra una chiusura del cerchio di tutta la mia vita del passato. Ho rincontrato Loredana con cui ho condiviso l’esperienza ad Amici, c’è Valerio Scanu a cui ho scritto il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo. Tra i giudici c’è Alex Britti che è stato anche il mio produttore. Mi sembra di essere tornato a casa”.

Sul suo rapporto con Maria De Filippi, ha dichiarato: “I rapporti sono buoni anche se sporadici nel senso che decide lei quando chiamarmi ma è giusto che sia così. L’ultima volta che mi ha chiamato è stata tre anni fa. Stavo per pubblicare il mio penultimo album e non la vedevo da tanto tempo. Amici sarà sempre casa mia anche se i rapporti si diradano. Poi se Maria dovesse badare a tutti avrebbe l’Inps della musica. Sono molto affezionato a lei”.

Pierdavide Carone parla poi del suo percorso nella musica e di come le cose non siano andate per il verso giusto. Il cantante dà la sua spiegazione: “Dopo quel Festival di Sanremo con Lucio Dalla si è spezzato l’incantesimo. Purtroppo Lucio dopo alcuni giorni da quella partecipazione è venuto a mancare e chiaramente è stato un evento funesto che nessuno si sarebbe mai aspettato. In quel momento ho smarrito la strada e ho fatto delle scelte sbagliate. Dopo un po’ la mia carriera ha ripreso il volo e questo momento è coinciso con la pubblicazione di Caramelle con i Dear Jack. In seguito ho capito che dovevo fare quello che piaceva a me. Ora non credo che la mia carriera sia ferma ma che sia piuttosto indirizzata altrove”.

Pierdavide Carone, intervista video