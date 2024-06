Durante l’incontro con la stampa, avvenuto questa mattina presso gli studi Mediaset di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi, Ad del gruppo televisivo italiano ha presentato il bilancio editoriale ed economico della stagione televisiva che si sta per concludere. L’Ad di Mediaset si è poi soffermato con i giornalisti presenti rispondendo ad alcune domande sui palinsesti della prossima stagione e sul futuro televisivo di Maria De Filippi.

Pier Silvio Berlusconi sul futuro televisivo di Maria De Filippi a Mediaset – Video

In questi mesi Maria De Filippi, amica e volto di punta del gruppo televisivo diretto da Pier Silvio Berlusconi, è stata più volte al centro delle cronache televisive per il vociferarsi di un suo ipotetico passaggio a Warner Bros. Discovery, gruppo televisivo che da anni ormai manifesta pubblicamente l’interesse per la conduttrice di punta del gruppo televisivo di Cologno Monzese, addirittura corteggiandola con la proposta di un intero canale dedicato a lei e alle sue trasmissioni, che fino ad oggi hanno sempre riscontrato il favore del pubblico televisivo, conferendole il meritato titolo di “Regina della televisione italiana”.

Le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi, parlando della De Filippi dichiara: “Maria è unica nel panorama della televisione italiana. Discovery le aveva fatto un’offerta decisamente importante. A noi è costato mettere sul tavolo quanta amicizia, quanta intesa c’è tra di noi. Io considero Maria una parte importante di Mediaset. Poi nella vita mai dire mai, però il rapporto che c’è con Maria, che io ringrazio, è un rapporto solido professionalmente e umanamente”.

L’amicizia e la stima lavorativa e personale

Il rapporto tra Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi, è un rapporto che va oltre quelle che possono essere le dinamiche televisive e lavorative. Tra i due c’è un rapporto di stima reciproca e affetto più volte manifestato a mezzo stampa dai due. A conferma del rapporto di stima e di affetto che c’è tra i due, come non ricordare gli auguri fatti in tv durante un serale di Amici di qualche anno fa voluti dalla padrona di casa del talent più longevo della tv italiana al suo editore. Inoltre l’affetto è stato anche dal fatto che durante i funerali di Silvio Berlusconi, Maria De Filippi sedeva al banco della famiglia Berlusconi accanto a Silvia Toffanin.