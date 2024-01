Pier Silvio Berlusconi questa mattina durante l’incontro con la stampa, illustrando alcune novità per la stagione televisiva Mediaset del 2024, ha anche parlato del conduttore Paolo Bonolis e di Amadeus.

Pier Silvio Berlusconi su Paolo Bonolis e Amadeus

Su Paolo Bonolis, che nei giorni scorsi aveva ipotizzato in un’intervista di non rinnovare il contratto con il gruppo televisivo Mediaset in scadenza giugno, Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa ha dichiarato: “Non ho nessun segnale di difficoltà nel nostro rapporto con Paolo Bonolis – ha commentato l’ad di Mediaset -, con il quale ho un rapporto di grande stima e di gratitudine vera: lavora con noi da anni”. “Ci siamo visti anche ultimamente – ha proseguito -: il contratto ha una scadenza naturale, ma l’anno prossimo ci sarà un’altra edizione di ‘Avanti un Altro’. Non ho nessun segnale di cambiamento, poi cosa succederà non dipende solo da noi: Paolo è qui e noi siamo pronti a seguire il suo spirito innovativo”.

Pier Silvio Berlusconi: “Nessuna offerta ad Amadeus”

Questa mattina l’amministratore delegato del gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha tenuto a smentire in maniera categorica le voci di un’offerta Mediaset ad Amadeus. “L’ho sentito e lo sento, ma non c’è nessuna offerta e non abbiamo mai parlato di un suo arrivo a Mediaset – ha affermato Pier Silvio Berlusconi -. Amadeus è un pezzo importantissimo della Rai, non c’è nessuna offerta”.

“Per Piero Chiambretti Mediaset sarà sempre casa”

Berlusconi ha poi parlato del futuro di Piero Chiambretti, che molto porbabilmente passerà sicuramente in Rai. Pier Silvio Berlusconi augura a Chiambretti il meglio. “Ho grandissima stima e un rapporto personale fatto di affetto, ma è giusto che Piero faccia ciò che desidera fare – ha detto l’amministratore delegato del gruppo Mediaset -, penso che un ritorno in Rai per lui possa avere un certo significato, non la vivo come una situazione di concorrenza, sa che Mediaset sarà sempre casa sua”. Ha concluso Pier Silvio Berlusconi.