Stagione finta ed è tempo di bilanci. L’amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, parlato sia del Grande Fratello che dell’Isola dei Famosi durante l’appuntamento a Cologno Monzese con la stampa convocato oggi, a distanza di circa un mese dall’attesissima presentazione dei palinsesti 2024-2025. Durante l’evento è stato tracciato un bilancio dell’andamento di Mediaset, dei traguardi raggiunti, ma anche die flop. Berlusconi ha messo in chiaro cosa non gli è piaciuto.

Pier Silvio Berlusconi parla del GF e dell’Isola: il suo pensiero

Durante il momento dei bilanci, dopo una stagione ricca di novità, Pier Silvio Berlusconi ha espresso il suo giudizio sui reality e quindi soprattutto sul Grande Fratello e sull’Isola dei Famosi. Berlusconi ha assicurato che: “Non c’è una nuova linea editoriale sui reality e soprattutto la parola trash tanto usata non solo non mi piace, ma non non mi appartiene”.

Parlando esplicitamente del GF ha detto: “Ho visto alcune puntate dell’edizione scorsa del Grande fratello e ho trovato che ci fossero degli eccessi e volevano dire mancanza di rispetto tra i concorrenti e nei confronti pubblico”. Da qui ha specificato che la nuova linea editoriale è quella di non scegliere: “i concorrenti per fare casino, ma scegliamo dei concorrenti con delle storie, magari non dei professionisti dei reality e magari non solo influencer che fanno qualunque cosa per avere un po’ di visibilità in più”.

Sull’Isola dei Famosi ha invece assicurato: “Il lavoro fatto sull’Isola dei Famosi non mi soddisfa. Se mi chiedono se siamo soddisfatti della nostra tv? Sì per certi versi, assolutamente no per altri versi. Chi fa tv sa di rischiare e di fare tanti errori. Io non intervengo sui casting, ma intervengo se c’è qualcosa che non va“.

Insomma abbiamo capito cosa ci dobbiamo aspettare l’anno prossimo.

Diatriba con Vladimir Luxuria e Sonia Bruganelli?

Sempre in merito all’Isola dei famosi e alla diatriba che si era potuta venire a creare con Vladimir Luxuria e Sonia Bruganelli per quanto successo sui social, Pier Silvio Berlusconi ha smorzato i toni. Secondo lui Luxuria ha una certa ironia. Occorreva leggere meglio il testo. Non vi era cattiveria e nemmeno alcuna offesa. Le sue intenzioni erano altre.

Eppure tra i telespettatori e gli utenti social in molti hanno percepito come fuori luogo la risata di Vladimir e di Sonia quando la conduttrice dell’Isola ha detto di non aver mai voluto condurre il reality e di essere stata chiamata e supplicata di prendere le redini del programma.