Durante la terza e ultima puntata di “This Is Me”, in onda su Canale 5 mercoledì 4 dicembre, Pier Silvio Berlusconi farà una sorpresa inaspettata alla sua compagna, Silvia Toffanin. L’amministratore delegato di Mediaset, durante le registrazioni dello show, è entrato a sorpresa in studio per ringraziare personalmente il team di “Amici” e celebrare il successo del programma. Questo gesto ha profondamente emozionato la Toffanin.

This is me e il successo negli ascolti TV

“This Is Me”, condotto da Silvia Toffanin, ha registrato ottimi risultati di ascolto sin dal suo debutto. La prima puntata, trasmessa il 20 novembre 2024 su Canale 5, ha attirato 3.213.000 spettatori, con uno share del 22,24%, raggiungendo picchi di oltre 4.100.000 spettatori e sfiorando il 30% di share.

Il programma ha ottenuto particolare successo tra i giovani, con una media del 29,5% di share nel target 15-34 anni. Inoltre, l’hashtag ufficiale #ThisIsMe è stato tra i più commentati su X (precedentemente Twitter), sia in Italia che a livello mondiale. La seconda puntata, andata in onda il 27 novembre, ha mantenuto un’ottima performance, registrando uno share del 21,14%.

Questi risultati confermano il forte interesse del pubblico per “This Is Me” e la capacità del programma di coinvolgere diverse fasce d’età, consolidando il suo successo nel panorama televisivo italiano.

La sorpresa di Pier Silvio Berlusconi a Silvia Toffanin

La sorpresa di Pier Silvio Berlusconi ha aggiunto un tocco personale e commovente alla serata, sottolineando il legame professionale e affettivo tra i due e l’importanza del programma nel panorama televisivo italiano.

Anticipazioni terza puntata di “This is Me”

Nella terza puntata di This Is Me, in onda mercoledì 4 dicembre, diversi cantanti e ballerini condivideranno il loro percorso, dalla partecipazione ad Amici fino ad oggi. Tra gli ospiti in studio ci saranno la ballerina Giulia Pauselli, la cantante Elodie, il professore del talent Emanuel Lo, l’ex insegnante Garrison Rochelle e il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, figura storica del programma.

Inoltre, sono attesi nomi come Enrico Nigiotti, il ballerino Dustin Taylor, l’ex vincitore Alberto Urso e Kledi Kadiu. Tra i super ospiti della serata, Geppi Cucciari per il momento comico, Noemi e Ornella Vanoni.