Pier Silvio Berlusconi, l’amministratore delegato di Mfe, ha chiamato in diretta Ringo per fare i suoi personali auguri di buon compleanno a Virgin Radio. Ecco le sue parole.

Pier Silvio Berlusconi, i suoi auguri di “buon compleanno” a Virgin Radio

In occasione del compleanno di Virgin Radio, emittente radiofonica italiana del gruppo RadioMediaset con sede a Milano in Largo Donegani, Pier Silvio Berlusconi è intervenuto a sorpresa in diretta alla radio per lasciare i suoi personali auguri di buon compleanno.

L’amministratore delegato di Mfe Pier Silvio Berlusconi ha chiamato Dj Ringo durante la trasmissione Revolver per augurare buon compleanno alla radio nata il 12 luglio del 2007. «Amo la radio. Amo la musica, Virgin ha un posto particolare nel mio cuore. Evviva il rock. Il rock è la colonna sonora della mia vita, è la musica che mi dà energia e lo spirito giusto». Inizia così l’augurio di buon compleanno di Pier Silvio Berlusconi a Virgin Radio.

Pier Silvio Berlusconi: “La radio è un mezzo bellissimo”

Non solo, Pier Silvio Berlusconi ha precisato quanto la radio sia ancora oggi un mezzo importantissimo e indispensabile per comunicare. «La radio è un mezzo bellissimo, che è sempre rimasto vivo e acceso e ha superato l’arrivo di tutte le altre tecnologie, a partire dalle piattaforme digitali» – ha detto l’amministratore delegato di Mfe.

Inoltre l’Ad Mediaset ha sottolineato come la radio oggi viva una seconda giovinezza grazie ai nuovi mezzi di comunicazione e ai social. «Oggi vive addirittura una nuova giovinezza, una nuova spinta. Siamo super contenti di essere riusciti a costruire RadioMediaset, che oggi è il primo gruppo radiofonico in Italia. È una cosa diversa rispetto alla televisione. Abbiamo imparato tanto, ma è davvero una cosa bella, che ci dà soddisfazione e ci fa sentire ancora più vicini al nostro pubblico» – le parole di Pier Silvio Berlusconi.