Un grande classico, Piccole Donne, arriva in tv. Il film, sceneggiato e diretto da Greta Gerwig (la stessa di Barbie), vede un cast d’eccezione per questa trasposizione cinematografica del libro di Louisa May Alcott. Scopriamo insieme chi sono gli interpreti e quando va in onda.

Piccole Donne arriva in tv: il film con Emma Watson, Meryl Streep e Timothée Chalamet

Grande attesa per Piccole Donne, il settimo adattamento per il cinema del romanzo pubblicato nel 1868 che negli anni ha riscosso molto successo nel pubblico. Questa versione, diretto da Greta Gerwig, è uscita nelle sale nel 2019 e ha ottenuto sei nomination agli Oscar vincendo quello dei migliori costumi. Il film andrà in onda venerdì 8 marzo 2024, in prima serata alle 21.20, su Rai2.

Ma di cosa parla “Piccole Donne”? Il film è ambientato nel Massachusetts a metà del XIX secolo e racconta la storia di 4 “piccole donne”. Si tratta delle sorelle March: Jo, Meg, Beth e Amy. Ognuna di loro deve affrontare i piccoli e grandi drammi, personali e domestici, che la vita gli pone davanti. Sullo sfondo c’è la Guerra di secessione americana. Il cast di ‘Piccole Donne’ è d’eccezione e vede la presenza di Saoirse Ronan nel ruolo di Jo; Emma Watson in quello di Meg; Eliza Jane Scanlen in quello di Beth e Florence Rose Pugh in Amy. Timothée Hal Chalamet è Laurie, pretendente di Josephine mentre Meryl Streep è Zia March.

Curiosità del Film

La Gerwig, come aveva fatto in un altro suo film ‘Lady Bird’ ha proibito la presenza di telefoni cellulari sul set durante le riprese. Riprese che si sono girate a Boston, in Massachusetts, e all’Arnold Arboretum di Harvard. Anche per questo film, così come per Barbie, la Gerwing non ottenne una candidatura come miglior regista agli Oscar. Inizialmente il ruolo di Meg era stato assegnato a Emma Stone che però era impegnata su un altro set.