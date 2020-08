Netflix spalanca le porte a un’altra interessante docuserie sulle meraviglie del nostro Pianeta. Dal 7 agosto è disponibile la prima stagione di Piccole Creature, otto episodi di un progetto ambizioso in cui vedremo gli animali più microscopici darsi battaglia per sopravvivere in ambienti ostili, a volte affrontando anche bestie più grandi di loro. La docuserie è narrata da Mike Colter (il Luke Cage dell’omonima serie Marvel) e diretto dal vincitore all’Emmy, il coreografo Jonathan Jones (Pianeta Terra II).

Piccole creature su Netflix: di cosa parla la docuserie

Piccole Creature esalta alcune delle forme di vita più piccole al mondo, scoprendo come gli animali più grandi non sempre sono quelli più forti. In ogni episodio, gli spettatori potranno immergersi in un ecosistema ogni volta diverso, e assistere alle lotte tra specie che avvengono quotidianamente, proprio sotto ai nostri piedi.



Nel corso della docuserie vedremo un topolino nascosto in una casa rurale costretto ad abbandonare il suo habitat per trovare cibo altrove; c’è poi un criceto abituato alla vita di città che si ritrova nel bel mezzo della caotica New York tra ratti e piccioni. Ci sono anche animali notturni come rapaci, scorpioni che lottano con topi, e serpenti, tutti che cercano di sopravivere e fuggire dai predatori.

Piccole creature: curiosità sulla docuserie

Aiutato da un team di esperti e professionisti del settore, il regista Jonathan Jones ha utilizzato dei veri animali come protagonisti delle sue storie, e ha perfino scritto dei copioni prima di mettersi dietro la macchina da presa. Sebbene la docuserie sia ambientata in America, la maggior parte delle riprese si sono svolte nel Regno Unito dove molti degli animali risiedono.

La sicurezza delle piccole creature è stata al primo posto sul set, come assicura Jones. “È stato importante per noi abituarci alla loro presenza e viceversa”, ha dichiarato al Daily Mail. “Li abbiamo messi a loro agio con l’ambiente circostante. Quindi, dove possibile, li abbiamo nutriti e portati sul set molto in anticipo rispetto all’inizio delle riprese.” Con Piccole creature, Jones intende mostrare al pubblico una nuova visione sul mondo degli animali, rendoli i protagonisti delle loro storie.