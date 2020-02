Quali sono le anticipazioni e gli ospiti di Piazzapulita per la puntata del 27 febbraio 2020? Di cosa si occuperà Corrado Formigli nella prima serata di La7 a partire dalle 21:15? Come accade in molte trasmissioni il conduttore cercherà di fare il punto sul Coronavirus informando attentamente tutti i telespettatori. In serata, però, ci si focalizzerà soprattutto sull’operato del Governo e sull’efficacia o meno delle varie misure adottate.

Piazzapulita puntata 27 febbraio 2020: le anticipazioni

Di cosa si parlerà stasera a Piazzapulita? Ebbene al centro della puntata vi sarà l’analisi della gestione italiana dell’emergenza legata al Coronavirus. Si parlerà dell’impatto sul tessuto economico del Paese, degli errori, dello scontro politico e soprattutto dei medici in trincea.

Insomma tanti gli argomenti di cui discutere. In queste ore stanno iniziando a montare numerose polemiche. Gli operatori turistici e non solo stanno già contando i danni delle chiusure straordinarie. In pochi giorni sono giunte disdette da qualsiasi parte d’Italia e del mondo sia per hotel che ristoranti. Annullato il Carnevale di Venezia, che avrebbe richiamato molto curiosi e turisti. Chiusi monumenti e musei: meta quotidiana di numerose persone di ogni nazionalità. Oltre al turismo il settore cultura e spettacoli pare già essere in ginocchio. Numerose manifestazioni sono state cancellate e non si è ancora riusciti a calcolare le conseguenze sull’economia.

Spazio poi alle polemiche sulla quarantena non rispettata. Pare che a Codogno e negli altri paesi della zona rossa non siano stati rispettati i divieti. Molti giornalisti hanno sottolineato come, subito dopo l’annuncio delle misure restrittive nessuno abbia davvero vigilato sugli spostamenti degli abitanti. In questo modo persone della zona rossa sono riuscite ad uscire dalla Lombardia e a diffondere il virus in altre parti d’Italia.

Per occuparsene, in studio, ed affrontare l’argomento da più punti di vista Corrado Formigli ha chiamato in trasmissione: Pier Luigi Bersani; Sabino Cassese Giudice emerito della Corte Costituzionale; la virologa Ilaria Capua; Walter Ricciardi ovvero Executive Board dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; Oscar Camps ovvero il fondatore di Proactiva Open Arms e Selvaggia Lucarelli.

Spazio infine ad un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

