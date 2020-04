C’è grande attesa per la nuova puntata di Piazzapulita, il programma di La7 in onda questa sera, giovedì 16 aprile 2020, a partire dalle 21:15. Nelle ultime settimane, infatti, Corrado Formigli e il suo team di giornalisti hanno realizzato importanti inchieste sul Covid-19 mostrando ai telespettatori anche immagini forti e sicuramente di grande impatto. Quali saranno, pertanto, per stasera, le anticipazioni? Di cosa si discuterà in studio e quali ospiti interverranno? Ecco tutte le news in merito.

Piazzapulita La7: anticipazioni sui temi del 16 aprile 2020

Ci stavamo chiedendo di cosa si parlerà questa sera su La 7 nella nuova puntata di Piazzapulita. Ebbene i temi centrali della serata saranno davvero tanti. Corrado Formigli avrà modo di presentare ai suoi telespettatori e a tutti il pubblico della Rete di Urbano Cairo approfondimenti davvero interessanti sul caos delle ripartenza tra regioni che si muovono in autonomia e ritardi del Governo, ma anche inchieste sulle stragi silenziose delle RSA.

Si tratta di temi di stretta attualità legati all’emergenza del Covid-19. Temi che hanno sollevato numerose discussioni e polemiche e che tengono banco fr al’opinione pubblica.

Spazio poi al dibattito sul settore legato al turismo che pare essere già in ginocchio. Le numerose disdette giunte per Pasqua e Pasquetta hanno dato il via ad una catena di rinunce anche per i primi mesi estivi. Tanti, troppi vacanzieri, hanno disdetto le prenotazioni nei vari hotel italiani, ma anche rinunciato alle loro case vacanza. Che estate sarà dunque quella del 2020?

Piazzapulita ospiti 16 aprile 2020: chi interverrà?

Per questa puntata Corrado Formigli ha chiamato a raccolta l’imprenditore Diego Della Valle e l’economista Tito Boeri. Oltre a loro si collegheranno con Piazzapulita anche il Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli e l’informatico epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani.

Spazio poi alle parole del Giudice Emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese, ma anche e soprattutto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia. Con quest’ultimo si discuterà sicuramente del caos inerente la fase 2 e del problema legato alla ripartenza dell’Italia con Regioni che paiono agire in autonomia rispetto al Governo.

Fra gli altri ospiti vi saranno: Enrico Giovannini, uno dei membri della task force del Governo per la “fase 2” e i giornalisti: Marco Damilano e Alessandro De Angelis.