Dopo Otto e Mezzo e DiMartedì, da stasera, giovedì 19 settembre 2019, in prima serata su La7, torna in onda anche PiazzaPulita, il fortunato talk show condotto dal giornalista Corrado Formigli.

Piazzapulita 2019 – 2020, da stasera su La7 con Corrado Formigli: Carola Rackete tra gli ospiti della prima puntata

Stasera, tra gli ospiti della prima puntata di Piazzapulita 2019 – 2020, ci sarà anche Carola Rackete. Ospite nel programma di La7 Otto e mezzo, infatti, è stato lo stesso Corrado Formigli ad annunciare l’attesa intervista alla capitana di Sea Watch.

«La capitana Carola sarà in diretta con noi dall’inizio. Si rivolgerà direttamente anche a Matteo Salvini, che tante volte abbiamo invitato nella nostra trasmissione. Secondo me, lei è una delle protagoniste della caduta di Matteo Salvini, di cui ci occuperemo anche giovedì» le parole del conduttore.

Ma chi altro ci sarà, questa sera, tra gli ospiti di inizio stagione a Piazza Pulita? Attesi in studio o in collegamento anche altri volti noti per il pubblico che solitamente segue i talk show politici in tv.

La prima puntata andrà in onda in prime time a partire dalle ore 21.15 circa e terminerà intorno all’1 di notte di venerdì 20 settembre 2019. Il programma si potrà seguire anche in live streaming e in streaming on demand sul sito ufficiale di La7.

PiazzaPulita, il programma di La7 si rinnova: la figlia di David Rossi novità in redazione; ecco anche il nuovo logo

Ma le novità di PiazzaPulita non finiscono qui. Al di là di Carola Rackete ospite – scoop stasera in tv, è anche un altro nome ad incuriosire: quello di Carolina Orlandi, figlia di David Rossi e novità nella redazione del programma di La7.

Giornalista new entry nel talk del giovedì sera condotto da Corrado Formigli, Carolina Orlandi è la figlia della vedova di David Rossi, Antonella Tognazzi; da anni si batte per la verità sulla morte del padre acquisito, il manager di Monte Paschi di Siena trovato morto nel marzo 2013.

Una novità, per la nona edizione di Piazza Pulita su La7, che si porta dietro anche il rinnovo del logo, già svelato sui social e a quanto pare preludio di altre novità grafiche e non solo, attese in studio nel corso delle varie nuove puntate.