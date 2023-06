Giovedì 8 Giugno, Corrado Formigli condurrà una puntata speciale di Piazza Pulita, diventata ormai una delle trasmissioni di punta della prima serata di La7.

Con l’arrivo dell’estate, si sa, i programmi abituali vanno in ferie e lasciano il posto a trasmissioni nuove, più leggere e frizzanti, e a molte repliche. Prima delle vacanze tuttavia, il talk show di politica e attualità, intende chiudere la stagione con un riepilogo di ciò che è andato in onda durante l’anno. Ecco in cosa consiste la puntata speciale di Piazza Pulita.

Speciale Piazza Pulita: cosa vedremo l’8 Giugno

Piazza Pulita ha deciso di chiudere la corrente edizione in maniera diversa da quella scelta da altre trasmissioni, anche di uguale natura. L’8 Giugno ci sarà infatti una puntata del tutto speciale che, in pratica, riepilogherà i momenti salienti di ciò che si è visto dallo scorso Settembre a oggi.

Il nostro Paese ha attraversato momenti importanti ed altri decisamente difficili, tutti prontamente documentati dai giornalisti di Piazza Pulita. Dunque rivedremo, solo per fare qualche esempio, le elezioni politiche che hanno decretato la vittoria del Centrodestra e assegnato il premierato a Giorgia Meloni, prima donna a diventare Presidente del Consiglio nella storia repubblicana, ma si tornerà a dibattere anche sulla recente alluvione che ha devastato l’Emilia Romagna.

Vari ospiti in studio, come sempre, commenteranno le immagini e daranno vita ad un dibattito che si preannuncia come al solito molto acceso.

La guerra in Ucraina

Il focus di Piazza Pulita è costituito dai problemi che attanagliano l’Italia, ma non manca mai uno sguardo rivolto a quanto accade nel resto del mondo.

Tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, i riflettori sono stati puntati, e tali restano attualmente, soprattutto sulla gravissima situazione che sta vivendo l’Ucraina. Il talk di Formigli non ha mai dimenticato di occuparsene e nello speciale dell’8 Giugno non mancherà di farlo una volta di più.