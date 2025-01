“Pianeta Giulia: Il programma perfetto” è il primo format televisivo di Giulia Gaudino, content creator, imprenditrice e autrice che ha fatto della sua passione per l’astrologia una chiave di comunicazione con la sua fanbase. Il programma è prodotto dalla setta Gaudino e da Ricky Palazzolo.

“Pianeta Giulia: il programma perfetto” su Real Time con Giulia Gaudino: quando in tv

“Pianeta Giulia: Il programma perfetto” debutta in tv con la prima puntata domenica 2 febbraio su Real Time, visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre alle ore alle ore 14.00. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+. Il format nato ben 4 anni fa sul digitale e diventato successivamente un progetto editoriale con il libro “Pianeta Giulia: Tutta colpa di Venere!” che racconta di come l’astrologia permei le vite delle persone e come i percorsi di queste si possano intrecciare sotto l’influenza delle stelle.

Il format tv

Basandosi sul claim che ricorre anche nel programma tv: “L’astrologia non si erge a detentrice della verità assoluta ma può essere un meraviglioso modo per guardare alle cose sotto un’altra luce”, Giulia racconta con un linguaggio moderno e ironico come l’astrologia possa offrire un interessante punto di vista di ciò che siamo, delle energie che ci animano e le sfumature che colorano la nostra personalità. Stelle e pianeti sono il riflesso dell’universo che ci circonda e che abbiamo dentro, di ciò che amiamo e persino di ciò che ci piace guardare in Tv.

“Pianeta Giulia: il programma perfetto” domenica 2 febbraio su Real Time su Real Time

I programmi televisivi che ci affascinano infatti spesso rispecchiano le caratteristiche

del nostro tema natale, che non è altro che la fotografia del cielo al momento della nostra nascita, con personaggi e storie che sembrano fatte apposta per lo spettatore. “Pianeta Giulia” in questo primo appuntamento televisivo si diverte ad abbinare i 12 segni zodiacali ai rispettivi programmi televisivi, svelandone caratteristiche e curiosità.

L’appuntamento con l’astrologa Giulia Gaudino e il suo “Pianeta Giulia: Il programma perfetto” è quindi in programma domenica 2 febbraio su Real Time, (Canale 31 del Digitale Terrestre” alle ore alle ore 14.00. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+.