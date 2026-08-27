‘Physical Italia: da 100 a 1’ arriva su Netlix: nel cast anche Federica Pellegrini ed Elisabetta Canalis, quando in streaming

Da
Chiara Di Tommaso
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elisabetta canalis Physical Italia

Dopo il successo in Corea, arriva la versione italiana di ‘PHYSICAL ITALIA: DA 100 A 1′. Cento concorrenti, tra cui personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, si sfideranno in prove fisiche estreme. Scopriamo insieme il cast e quando sarà disponibile in streaming.

‘Physical Italia: da 100 a 1’: a sfidarsi Federica Pellegrini, Elisabetta Canalis e Luis Sal

Una nuova competizione è pronta a sbarcare su Netflix. ‘PHYSICAL ITALIA: DA 100 A 1‘ vedrà 100 concorrenti gareggiare nell’arena del Lingotto e sfidarsi in prove fisiche estreme, che metteranno alla prova forza, agilità, resistenza e determinazione. Ma non mancheranno le strategie e i giochi mentali, con prove ispirate a ideali di fatiche mitologiche e test estremi di sopravvivenza. Solo uno, al di là delle medaglie conquistate in carriera, sarà incoronato vincitore nella “Sala dei Busti”.

Ma come saranno divisi gli 8 episodi? Ogni puntata uscirà di venerdì: si parte l’11 settembre, con i primi tre episodi. Gli episodi 4 e 5 saranno sulla piattaforma da venerdì 18 settembre, gli episodi 6 e 7 da venerdì 25 settembre mentre si dovrà attendere per la finale venerdì 2 ottobre.

Le uscite degli episodi:

  • Venerdì 11 settembre: ep. 1-3
  • Venerdì 18 settembre: ep. 4-5
  • Venerdì 25 settembre: ep. 6-7
  • Venerdì 2 ottobre: Finale

Il cast del reality

Prodotta da Endemol Shine Italy, ‘Physical Italia: da 100 a 1’ è basata sul format originale coreano che è stato venduto in molti paesi. Tra i protagonisti della versione italiana troviamo leggende dello sport e personaggi del mondo dello spettacolo.

Nei cento concorrenti si sfideranno tra loro l’ex rugbista della Nazionale italiana Mirco Bergamasco, la plurimedagliata olimpica Tania Cagnotto, l’atleta di kickboxing Elisabetta Canalis. E ancora il ginnasta “signore degli anelli” Jury Chechi, la leggenda del nuoto Federica Pellegrini, l’ex rugbista e volto TV Alvise Rigo e il content creator Luis Sal.

Tra loro anche l’uomo più forte d’Italia e una coppia di fidanzati. Questi al momento i nomi che sono stati annunciati da Netflix.

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Chiara Di Tommaso
Giornalista professionista con oltre 15 anni di esperienza. Analizza l’evoluzione della TV e dello spettacolo con un focus particolare sui nuovi social e sulle novità introdotte dell'AI nel settore. Come video giornalista e content creator, racconta il cambiamento del panorama audiovisivo attraverso formati multimediali e linguaggi digitali.