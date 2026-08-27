Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 31 agosto al 4 settembre? Al centro delle trame troviamo un clima completamente diverso tra i Saalfeld e gli Schwarzbach. La decisione di Sophia provoca un effetto valanga che porta i primi a fare i conti con una situazione non certo facile, mentre i secondi si godono il sapore del loro trionfo. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore

La decisione presa da Sophia mette in agitazione la famiglia Saalfeld, mentre gli Schwarzbach trionfano. Henry sembra restare fuori da questo clima così diverso che aleggia sulle due famiglie, anche perché il giovane è ancora traumatizzato per il rapimento subito.

Anche Maxi è sconvolta, e per la prima volta in vita sua non riesce più a essere orgogliosa di appartenere alla famiglia Saalfeld: il comportamento di Christoph e Werner l’hanno profondamente delusa.

Tempesta d’amore news – trame al 4 settembre

Sophia consegna a Christoph una prova scottante, che permette all’albergatore di ricattare Alexandra obbligandola a cedergli le quote di Markus. I due provano insieme a recuperare il documento con il quale Saalfeld li tiene in pugno, ma senza successo.

La donna a quel punto teme che Christoph possa davvero distruggerle la vita, e Markus interviene, facendo un grosso sacrificio in nome dell’amore che nutre per lei.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

Michael e Anja si incontrano per caso in sauna e – per il medico – la situazione prende una svolta inaspettata. Il ragazzoè combattuto dai suoi sentimenti per Anja, ma non riesce a trovare il coraggio fare il primo passo.

La convivenza mette a dura prova Greta e Miro, ma lui riesce a ridarle il sorriso con un gesto romantico. Mentre Lale non sopporta più di vivere sotto lo stesso tetto con Erik, Greta decide di continuare a stare con Miro, anche perché si è ormai abituata alla loro nuova vita insieme.

L’estrema precisione di Fritz finisce per causargli uno scontro con i colleghi.-Fortunatamente non tutti sono contro di lui, e Fanny si schiera dalla sua parte.