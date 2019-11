Petrolio, programma in passato in onda su Rai 1 con la conduzione di Duilio Giammaria, cambia “casa” e fascia oraria. No, non parliamo di una vera e propria abitazione, ma del canale televisivo e del relativo orario che, da ora in poi, saranno abbinati alla trasmissione.

Petrolio in onda di sera su Rai 2: Duilio Giammaria condurrà tre puntate al venerdì

A partire dal prossimo 6 dicembre 2019, infatti, Rai 2 manderà in onda alcune puntate serali di Petrolio. Così il programma debutterà ufficialmente nel prime time del secondo canale della Rai.

Al momento, il numero degli appuntamenti previsti in programmazione è pari a tre, mentre il giorno di messa in onda è fissato per il venerdì sera, reso in questo modo più d’attualità.

Dopo la copertina iniziale col servizio di cronaca, Duilio Giammaria darà spazio ai vari documentari su temi di largo interesse, salvo poi interagire anche con gli Haters, pupazzi – novità che in studio andranno a rappresentare i cosiddetti odiatori del web.

Tra le novità della trasmissione, anche l’atteso spazio Black Mirror. Si tratta di una nuova rubrica, il cui titolo è ispirato alla serie tv inglese e che equivale all’intervista di un ospite speciale, che ha fatto parlare di sé nel corso della settimana.

Petrolio, Amazon sarà il tema della prima puntata su Rai 2

Stando alle anticipazioni, il tema della prima puntata serale di Petrolio trasmessa su Rai 2 sarà la grande ascesa di Amazon, il colosso commerciale che negli ultimi anni è esploso in quanto a vendite.

Petrolio “sbarca” così nella prima serata della seconda rete della Rai, dopo il recente esperimento in seconda chiamato Petrolio Files, che ha raggiunto ascolti medi pari al 2 -3% di share e almeno 200 – 300.000 spettatori circa.

Petrolio, ricordiamo infine, ha lasciato Rai 1 lo scorso settembre, periodo a partire da cui nella programmazione del sabato dell’ammiraglia è arrivato Pierluigi Diaco col suo Io e te – Di notte.