Una della novità dell’estate di Rai1 è il ritorno di Petrolio, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria che per l’occasione cambia collocazione oraria lasciando la seconda serata per spostarsi nel daytime della mattina.

Petrolio 2019 su Rai uno, le novità

Tutto pronto per il ritorno su Raiuno di “Petrolio“: da sabato 8 giugno, ogni sabato mattina dalle ore 8.25 circa andrà in onda la nuova stagione del programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria. 14 puntate previste con l’obiettivo di di cercare, analizzare e valorizzare le ricchezze del nostro Paese. Puntata dopo puntata, Giammaria tornerà a focalizzare l’attenzione sulle bellezze della nostra terra, su tutti quei tesori artistici e culturali, ma anche su quelle capacità imprenditoriali e quei talenti che aspettano solo di essere utilizzati o semplicemente di essere “estratti” propio come accade per il petrolio, considerato l’oro nero del paese.

La nuova edizione si preannuncia davvero imprendibile con una serie di approfondimenti dedicati a grandi temi di dibattito nell’ambito politico, sociale, economico, scientifico e internazionale. Un’edizione presentata alla stampa come un “Petrolio d’annata”.

Duilio Giammaria, Petrolio: le anticipazioni di sabato 8 giugno

Sabato 8 giugno la nuova edizione ripartire con la puntata “Caccia al Tesoro“. Si comincerà da Venezia dove, la scorsa domenica Opera la nave della flotta MSC Crociere, ha perso il controllo urtando una banchina di San Basilio prima di speronare un battello turistico su cui erano presenti 130 persone.

Un nuovo incidente che poteva trasformarsi in una tragedia come già successo in passato quando si parla di queste “navi giganti del mare”. Da Venezia poi le telecamere di Petrolio si muoveranno verso la Sicilia per mostrare quei tesori sommersi che oggi sono diventati dei musei sottomarini. Purtroppo queste meraviglie oggi sono in pericolo, a causa dall’inquinamento e dall’incuria dell’uomo. Non solo, spazio alle bellezze e ai segreti delle Cinque Perre.

Questo e tanto altro nella prima puntata di Petrolio, che per l’estate andrà in onda ogni sabato mattina dalle ore 8.25 .