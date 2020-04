Petrolio – Antivirus torna su Raidue con una puntata speciale che ricade proprio il giorno 25 aprile, 75esimo anniversario della Festa della Liberazione. Scopriamo tutte le anticipazioni del programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria e trasmesso questa sera, sabato 25 aprile 2020, in prima serata su Raidue.

Sabato 25 aprile 2020 alle ore 21.05 appuntamento con una nuova puntata di Petrolio Antivirus, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria in prima serata su Raiuno.

Il programma che si occupa di cercare, analizzare e valorizzare le ricchezze che l’Italia possiede, questa settimana torna in video con una puntata davvero speciale dedicata al 75esimo anniversario della Festa della Liberazione. Il 25 aprile del 1945 l’Italia veniva liberata dal governo nazifascista: una data che ha segnato la storia moderna. Oggi, a distanza di 75 anni da quella data storica, l’Italia con tutto il resto del mondo si ritrova a combattere un’altra guerra, ma contro un nemico invisibile: il Coronavirus.

La diffusione del virus Covid-19 ha cambiato le nostre vite. Da circa due mese tutta l’Italia e poco dopo anche il resto del mondo si è chiuso in un lockdown forzato per cercare di contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus, una pandemia senza precedenti. Questo virus ha costretto tutti noi a cambiare radicalmente il nostro stile di vita, le abitudine e di conseguenza anche il rapporto con gli altri.

Per la prima volta, in 75 anni di Festa della Liberazione, non ci sarà nessuno nelle piazze italiana a celebrare una data storica per il popolo italiano oppresso dal potere nazifascista. Nonostante tutto però è doveroso ricordare e festeggiare seppur distanti e nelle proprie case.

Intanto con l’Italia e il resto del mondo impegnati a valutare come e quando ripartire con la cosiddetta Fase 2 prevista dopo il 4 maggio, il mondo scientifico continua la sua ricerca per sconfiggere il virus. Durante la puntata di Petrolio, inoltre, verranno mostrati per la prima volta alcuni estratti del documentario “The Forgotten Front” di Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani dedicato alla resistenza di Bologna.

Petrolio, gli ospiti della puntata

Come sempre durante la puntata di Petrolio Antivirus, Duilio Giammaria è pronto a confrontarsi e discutersi con tantissimi ospiti. A cominciare da Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea che discuterà del film documentario “Starman”, Giacomo Gorini, immunologo dello Jenner Institute di Oxford e Pierluigi Lopalco, epidemiologo e igienista dell’Università di Pisa.

Non solo, interverranno durante la diretta anche: il giornalista e saggista Paolo Mieli, il professore ordinario di storia medievale all’Università del Piemonte Orientale Alessandro Barbero, Nathalie Tocci, politologa dell’Istituto Affari Internazionali, Salvatore Dama, giornalista di Libero e Simona Siri Gerstein del Washington Post e Vanity Fair. Infine collegamenti in diretta anche con i corrispondenti Rai da Londra, Pechino, Berlino, New York, Parigi.