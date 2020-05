Duilio Giammaria torna con una nuova puntata speciale di “Petrolio Antivirus“, il programma di approfondimento trasmesso in prima serata su Rai2. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, sabato 30 maggio 2020 su Raidue.

Petrolio Antivirus, stasera su Rai2

Sabato 30 maggio 2020 alle ore 21.05 va in onda una nuova puntate-inchiesta di Petrolio Antivirus, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria in prima serata su Rai2.

Anche questa settimana i temi e le inchieste sono in buona parte dedicate all’emergenza Coronavirus. In particolare ci si soffermerà sulla riapertura della Regioni prevista per il 4 giugno, anche se tanti sono ancora i dubbi e le preoccupazioni circa l’indice di contagio ancora variabile da Regione a Regione. Tante le domande che non hanno ancora una risposta chiara ed esaustiva ai tempi del Covid-19.

A cominciare da “ci potremo spostare in totale sicurezza?” fino a “potremo fare le vacanze in regioni diverse da quelle in cui viviamo?”. E ancora: c’è chi parla di passaporti sanitari indispensabili per i turisti che desirano accedere in determinate Regioni, mentre un altro grande dubbio riguarda il rapporto con i paesi dell’area Schengen. Non solo, resta ancora da capire se bisognerà sottoporsi a delle quarantene obbligatorie in entrata e in uscita oppure se tutti potremo circolare liberamente senza alcun limite.

Petrolio Antivirus, ospiti di sabato 30 maggio 2020

Intanto la curva dei contagi in Italia sembra puntare al ribasso con i decessi e i contagi in netta diminuzioni, ma il virus preoccupa ancora l’OMS e alcuni scienziati. C’è chi pensa che in autunno ci sarà quasi sicuramente una seconda ondata e chi invece ha sottolineato che il virus ha perso virulenza. Una cosa è certa: il dibattito tra gli scienziati è ancora oggi apertissimo, mentre si fanno avanti nuovi scenari su questa terribile malattia.

Intanto anche l’economia è in crisi; una crisi che ha coinvolto non solo il nostro Paese, ma anche l’Europa e il resto del mondo. A discutere di tutti questi tempi tantissimi ospiti: dal medico Giuseppe Remuzzi al direttore Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri; da Matteo Bassetti infettivologo Ospedale San Martino di Genova a Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana Malattie Infettive.

E ancora ospiti: Luca Richeldi presidente della Società Italiana di Pneumologia, Arnaldo Caruso, presidente della Società Italiana di Virologia, Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa e Antonio Decaro presidente dell’Anci.