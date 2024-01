È un momento d’oro per Paola Cortellesi che è pronta a tornare in tv con la serie ‘Petra 2‘. L’attrice è reduce dal successo al botteghino di ‘C’è ancora domani‘ che è diventato il quinto film italiano con il maggior incasso superando persino ‘La vita è bella‘ di Benigni. Vediamo insieme dove andrà in onda la serie e le anticipazioni.

Paola Cortellesi torna in tv con la serie ‘Petra 2’

Tutto pronto per la seconda stagione di ‘Petra 2‘. La serie racconta la storia dell’ispettrice di polizia Petra Delicato, interpretata da Paola Cortellesi, ed è tratta dal personaggio letterario creato dalla scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett. Le nuove puntate della seconda stagione andranno in onda su Tv8 in prima serata alle 21.30 a partire da domenica 7 gennaio 2024. Ma di cosa parla la serie? Tutto ruota intorno a Petra, un ex avvocato con due mariti alle spalle (interpretati da Simone Liberati e Diego Ribon) che decide di cambiare vita e diventare ispettore. La donna ha un rapporto di odio e amore con il suo vice, Antonio Monte (l’attore Andrea Pennacchi).

La prima stagione di Petra, composta da 4 episodi, è stata diretta da Maria Sole Tognazzi. Trasmessa in contemporanea su Sky Cinema Uno, Sky Atlantic e in streaming su Now, ha ottenuto il successo quando è andata in onda in chiaro su TV8. Co-prodotta dalla collaborazione tra Cattleya, Sky Studios e Bartlebyfilm, è ambientata per la maggior parte a Genova.

Anticipazioni sulla serie

Non mancheranno in Petra 2 i casi da risolvere con quattro nuove storie che ci faranno compagnia nei quattro nuovi episodi della seconda stagione della durata di un’ora e mezza. Si tratta di un omicidio all’interno di un gruppo di amici, di una serie di uccisioni tra i senza fissa dimora, di un duplice assassinio e del furto di una pistola che vedrà coinvolta una baby gang. In ogni episodio scopriremo qualcosa di più della vita privata di Petra e del suo vice Antonio che intanto ha iniziato una relazione duratura.