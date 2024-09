Un’estate caldissima quella appena trascorsa per Petit (nome d’arte di Salvatore Moccia), che dopo la sua partecipazione ad Amici e dopo aver ottenuto il disco d’oro per i brano “MAMMAMÌ” – la hit prodotta da Dardust che ha infiammato i dancefloor di tutta Italia – è pronto a stupirci di nuovo con il brano “LINGERIE”, (21co Label per Warner Music Italy), il nuovo singolo anticipato da uno spoiler proprio da parte del cantante sui suoi canali social.

Il brano mette in evidenza il lato più introspettivo ed emozionale di Petit e ci parla di quando l’amore rimane sospeso tra passione e sofferenza: da una parte c’è il rimorso per aver portato guai nella relazione, dall’altra il disincanto per un amore non corrisposto fino in fondo. Ed è proprio tra accuse, rimpianti e desiderio che si ha voglia di gridare quanto si è dato. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Petit, artista rivelazione, in grado di unire le sue origini partenopee a quelle francesi come mai prima si era visto.

Petit, intervista al cantante di “LINGERIE”

Petit, che periodo è stato quello appena trascorso? Ricordiamo che hai ottenuto il disco d’oro per “MAMMAMÌ”

“Un periodo molto intenso. È quello che volevo, è un periodo bellissimo devo ammettere”.

Il 12 settembre è uscito “LINGERIE” (21co Label per Warner Music Italy), il nuovo singolo che hai anticipato con uno spoiler sui tuoi canali social.

“Il brano è stato scritto subito dopo l’uscita da Amici. Ho voluto raccontare una storia d’amore che può appartenere a tutti”.

C’è qualcosa di autobiografico?

“Non è un testo autobiografico ma, racconto di come avrei reagito se mi fossi trovato in una situazione del genere”.

Tu arrivi da amici. Cosa ricordi di quel periodo cosa ti manca? E cosa ti porterai con te?

“Di Amici mi manca lo stare insieme, parlare ed esprimere le prime emozioni. Quello che mi porterò sono gli insegnamenti che mi sono stati dati. È stata un’esperienza bellissima”.

Sanremo ci pensi?

“Partecipare a Sanremo per un cantante è un piacere oltre che un grande onore, non saprei con quale tipologia di brano andare al momento”.

Un artista per un duetto: chi ti viene in mente?

“Sicuramente mi piacerebbe lavorare con Dreik o Gims”.

Progetti futuri

“Mi sto preparando al tour e poi ci sarà sicuramente tanta altra musica, e poi tirare le somme e vendere come muoverci nel futuro”.