Personaggio tv dell’ultimo decennio: vince Barbara d’Urso

E’ lei il personaggio tv dell’ultimo decennio. Chi? Barbara d’Urso. E chi altri se no? A stabilirlo è stato il pubblico televisivo, ovvero gli utenti che hanno votato su internet il sondaggio lanciato dal Corriere della Sera. In tv 24 ore su 24 o quasi, senza mai davvero fermarsi per una pausa, la d’Urso è la vera Wonder Woman degli ultimi tempi.

Barbara d’Urso personaggio tv dell’ultimo decennio: il sondaggio

Su internet, in questi giorni, Il Corriere della Sera ha lanciato un sondaggio molto curioso. Gli utenti hanno potuto votare il personaggio tv più significativo degli ultimi dieci anni. Cosa è emerso fino ad ora?

Ebbene fra: Amadeus che condurrà il prossimo Festival di Sanremo, Alberto Angela, amatissimo divulgatore scientifico, Paolo Bonolis, Victoria Cabello, Milly Carlucci, Alessandro Cattelan, Antonella Clerici, Carlo Conti, Serena Dandini, Maria De Filippi, Fabio Fazio, Fiorello, Fabrizio Frizzi, Massimo Giletti, Lilli Gruber, Michelle Hunziker, Vanessa Incontrada, Luciana Littizzetto, Enrico Mentana, Gerry Scotti, Nadia Toffa, Mara Venier e Zoro, ad avere più voti di tutti è proprio Barbara d’Urso.

Questo hanno deciso gli utenti. Il sondaggio non è ancora concluso, in realtà, ma il divario è talmente ampio che sono quasi impossibili grossi ribaltoni.

La d’Urso sta battendo tutti i concorrenti e rivali con il 47,9% dei voi. Al 30.3%, quindi distanziata comunque di parecchio vi è Lilli Gruber. Terzo posto, anche se la percentuale è lontana anni luce da quella delle prime due: Maria De Filippi. Appena il 5.7% degli utenti ha votato per la padrona di casa di: Uomini e Donne, C’è Posta per te e Amici. Con il 4.8% potrebbe arrivare a dar fastidio alla regina del sabato sera un amato divulgatore scientifico come Alberto Angela.

Sorprendente la posizione di Alessandro Cattelan che con il suo 2% ottiene un risultato migliore rispetto a quello di grandi volti televisivi come: Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Enrico Mentana, Mara Venier ed Amadeus.

Bassissima la percentuale di voti ricevuta da Fiorello, che, invece, sappiamo essere generalmente molto amato.

Barbara d’Urso su tutti: i motivi della sua vittoria?

Cosa ha fatto sì che la d’Urso arrivasse a vincere su tutti i colleghi? Cosa ha portato la conduttrice alla vittoria? Ebbene volenti o nolenti tutti i telespettatori conoscono i programmi della famosa conduttrice. Da Pomeriggio 5 a Domenica Live, da Live Non è la d’urso alla fiction come La Dottoressa Giò, passando per il GF.

In tv quasi 7 giorni su 7, Barbara d’Urso tiene compagnia alle casalinghe e non solo, traghettandole dalla cronaca al gossip nel giro di un paio d’ore.

Impossibile poi non pensare alle sue battaglie. In primis quella contro la violenza sulle donne, poi quella per le telecamere negli asili e nelle case di cura per gli anziani. Altre? Sicuramente quella a favore dell’amore con la A maiuscola senza distinzioni di sesso. Battaglie che la conduttrice ha comunque sempre ricordato ai politici che ha intervistato nei suoi programmi.