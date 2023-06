Per il terzo giorno consecutivo Terra Amara salta l’appuntamento con i fans. Oggi – mercoledì 14 giugno – Terra Amara non va in onda per lasciare spazio allo speciale Tg5 che seguirà in diretta i funerali di Silvio Berlusconi.

Terra Amara oggi 14 giugno 2023 non va in onda. Cos’è successo?

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, che si è spento lunedì mattina all’età di 86 anni, il colosso di Cologno Monzese ha apportato importanti modifiche al palinsesto per lasciare spazio a una programmazione quasi interamente dedicata al fondatore di Mediaset.

La notizia della morte di Berlusconi, giunta lunedì mattina nel corso di Mattino Cinque News, ha immediatamente portato alla sospensione del programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci per lasciare spazio allo Speciale Tg5 che ha ripercorso la vita e la carriera del Cavaliere.

Lo sconvolgimento dei programmi Mediaset si è protratto anche nella giornata di ieri – martedì 13 giugno – con numerosi approfondimenti sulla vita di Berlusconi. Oggi il memorial su Berlusconi si concluderà con la diretta dei funerali di stato dell’ex premier, che saranno trasmessi nel corso del Tg5 Speciale che inizierà alle 13.35 per concludersi alle 18.24. Di conseguenza Terra Amara – così come le altre soap della rete del Biscione – non andranno in onda.

Terra Amara, quando tornerà in TV?

I tantissimi fans di Terra Amara ritroveranno ad attenderli la loro soap preferita domani, giovedì 15 giugno. Dopo questo lungo “stop” le vicende di Cukurova torneranno infatti a farci compagnia nel daytime pomeridiano di Canale 5 nel consueto orario.

Terra Amara, dove eravamo rimasti?

Nell’ultimo episodio di Terra Amara, andato in onda domenica 11 giugno – abbiamo visto Behice prendersi cura di Mujgan e fare di tutto per evitare che la nipote venisse a conoscenza dell’arresto di Yilmaz durante il processo a Züleyha. L’Akkaya si è reso protagonista di un duro confronto con l’eterno rivale Demir ed entrambi sono finiti dietro le sbarre. Riuscirà Behice a tenere Mujigan all’oscuro di tutto? Lo scopriremo domani – giovedì 15 giugno – collegandoci alle 14.10 su Canale 5.