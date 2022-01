Come molti di voi sanno le opinioniste di quest’anno del Grande Fratello Vip sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Quest’ultima, tuttavia, nella puntata di stasera, lunedì 3 gennaio 2022 non sarà presente in Studio. Il motivo? Scopriamo il perché la moglie di Paolo Bonolis questa sera non ci sarà e chi la sostituirà, anche solo per una sera.

Grande Fratello Vip, puntata del 3 gennaio 2022: perché Sonia Bruganelli non è in studio?

Nell’ultima puntata prima della pausa natalizia, ovvero nella puntata del 27 dicembre 2021, Signorini aveva già annunciato la defezione della Bruganelli nella puntata in onda stasera lunedì 3 gennaio. Questo perché la bionda opinionista è volata a Dubai con tutta la famiglia per festeggiare il Capodanno all’estero. Ed ecco quindi svelato il motivo per cui la Bruganelli non è presente in studio, perché ha preferito staccare un po’ la spina dalle dinamiche della Casa più spiata d’Italia, per rilassarsi assieme alla famiglia fino alla festa dell’Epifania.

Chi ci sarà posto di Sonia Bruganelli al GF Vip? Il Nome

A sostituire la moglie di Bonolis, sarà una ex gieffina che è anche ex di Paolo Bonolis!! Si tratta infatti di Laura Freddi che per una sera darà il suo contributo di opinionista palesando il suo punto di vista in merito alle dinamiche del reality show di canale 5.

Grande Fratello Vip, televoto ancora aperto: Chi uscirà stasera 3 gennaio 2022?

Al televoto ci sono:

Alessandro Basciano,

Barù D’Aragona,

Eva Grimaldi e

Federica Calemme.

Chi riuscirà a spuntarla? Questa sera il verdetto e uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip.