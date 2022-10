Salta il secondo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show. La puntata del talk più longevo della storia della televisione italiana prevista per stasera, venerdì 7 ottobre in seconda serata, non andrà in onda. Andiamo a scoprire insieme perchè il Maurizio Costanzo Show questa sera non va in onda.

Maurizio Costanzo Show non va in onda stasera, 7 ottobre 2022: le motivazioni

A quanto pare, il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo ha avuto una leggera indisposizione poco prima della registrazione della puntata che sarebbe dovuta andare in onda questa sera del Maurizio Costanzo Show. Nulla di preoccupante quindi, una condizione che però ha portato il giornalista a rimandare le registrazioni presso lo storico Teatro Parioli. Registrazioni che solitamente avvengono nel pomeriggio a qualche ora di distanza dalla messa in onda prevista per la tarda serata.

Quando torna in tv il Maurizio Costanzo Show

La seconda puntata del Maurizio Costanzo Show sarà recuperata successivamente a seconda della disponibilità degli ospiti che sarebbero dovuti essere presenti nella puntata di questa sera. Al momento non dovrebbero esserci cambiamenti nella programmazione della prossima settimana, quando dovrebbe riprendere regolarmente la messa in onda del talk show di Canale 5.

Gli ospiti della seconda puntata del Maurizio Costanzo Show

Gli ospiti di questa seconda puntata del Maurizio Costanzo Show, come era già stato anticipato, sarebbero dovuti essere: l’imprenditore ed editore di La7 Urbano Cairo, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte con il quale si sarebbero affrontate tematiche politiche. Dal mondo della tv e dello spettacolo, sulle poltrone del Teatro Parioli si sarebbero seduti: il giornalista e conduttore de “La vita in diretta” Alberto Matano, Ricky Tognazzi e anche la cantante Patty Pravo. Infine, dopo gli ultimi episodi accaduti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, si sarebbe parlato anche di quanto accaduto nel reality grazie alla partecipazione dell’opinionista del reality Sonia Bruganelli.